ABD'de 720 Binden Fazla BMW Geri Çağrıldı, Sahiplerine Dış Mekana Park Uyarısı Yapıldı

BMW Kuzey Amerika, onarım yapılana kadar araçların binalardan ve diğer araçlardan uzağa park edilmesini istiyor. Yani bina yanı ya da kalabalık otopark uygun bir yer sayılmıyor. NHTSA'nın duyurusuna göre geri çağırma 720 bin 796 aracı kapsıyor.