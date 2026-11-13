ABD'de 720 Binden Fazla BMW Geri Çağrıldı, Sahiplerine Dış Mekana Park Uyarısı Yapıldı
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ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasına göre BMW Kuzey Amerika 720 bin 796 aracını geri çağırdı. Geri çağırmanın gerekçesi, araçların park halindeyken ve motoru kapalıyken yangın riski oluşturabilmesi. Sahiplerine onarım yapılana kadar araçlarını dış mekana park etmeleri çağrısı yapıldı.
Araçlar 2024'te de geri çağrılmıştı.
Sahiplere dış mekana park etme uyarısı yapıldı.
Geri çağırma 2012-2018 model yıllarını kapsıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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