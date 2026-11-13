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ABD'de 720 Binden Fazla BMW Geri Çağrıldı, Sahiplerine Dış Mekana Park Uyarısı Yapıldı

ABD'de 720 Binden Fazla BMW Geri Çağrıldı, Sahiplerine Dış Mekana Park Uyarısı Yapıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.11.2026 - 23:22
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ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasına göre BMW Kuzey Amerika 720 bin 796 aracını geri çağırdı. Geri çağırmanın gerekçesi, araçların park halindeyken ve motoru kapalıyken yangın riski oluşturabilmesi. Sahiplerine onarım yapılana kadar araçlarını dış mekana park etmeleri çağrısı yapıldı.

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Araçlar 2024'te de geri çağrılmıştı.

Araçlar 2024'te de geri çağrılmıştı.

Aynı araçlar daha önce su pompası sorunu nedeniyle servise çağrılmıştı. Onarımdan geçen bu araçlar şimdi yeniden aynı işleme girecek. Sorun bu kez park halindeki araçlarda yangın riskine yol açabiliyor. Motor kapalı olsa bile risk ortadan kalkmıyor.

Sahiplere dış mekana park etme uyarısı yapıldı.

Sahiplere dış mekana park etme uyarısı yapıldı.

BMW Kuzey Amerika, onarım yapılana kadar araçların binalardan ve diğer araçlardan uzağa park edilmesini istiyor. Yani bina yanı ya da kalabalık otopark uygun bir yer sayılmıyor. NHTSA'nın duyurusuna göre geri çağırma 720 bin 796 aracı kapsıyor.

Geri çağırma 2012-2018 model yıllarını kapsıyor.

Geri çağırma 2012-2018 model yıllarını kapsıyor.

Kapsam 2012 ile 2018 arasındaki model yıllarını içeriyor. Kalıcı çözüm üzerinde çalışma sürüyor. Parça hazır olduğunda onarım yetkili bayilerde ücretsiz yapılacak. O güne kadar sahiplerin araçlarını dışarıda tutması gerekiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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