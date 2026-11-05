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Ustalardan Araç Sahiplerine Uyarı, Kış Gelmeden Yaptırmayanın Masrafı Katlanıyor

Ustalardan Araç Sahiplerine Uyarı, Kış Gelmeden Yaptırmayanın Masrafı Katlanıyor

otomobil
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.11.2026 - 20:00
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Havaların soğuması ve bazı illerde kar yağışının başlamasıyla oto tamircilerinde kışlık bakım yoğunluğu yaşanıyor. Ustalar, soğuk havalarda ciddi arızaların önüne geçmek için bazı kontrollerin vakit kaybetmeden yapılması gerektiğini vurguladı. Bakımı son güne bırakan sürücüleri ise çok daha yüksek bir fatura bekleyebilir.

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Antifriz en az eksi 56 dereceye dayanmalı.

Antifriz en az eksi 56 dereceye dayanmalı.

Kışlık bakımların ihmal edilmesinin soğuk havalarda ciddi arızalara yol açabileceğini belirten oto ustası Ammar Balka, ilk kontrol edilmesi gereken noktanın antifriz seviyesi olduğunu söyledi. Balka, antifriz konusunda şu uyarıyı yaptı:

'Antifrizin en az eksi 56 dereceye kadar dayanıklı olması gerekiyor.'

Ustalar, antifriz yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan motor arızalarının araç sahibine bakım ücretinden çok daha yüksek bir maliyet çıkarabileceğine dikkat çekiyor.

Dört lastiğin birden değişmesi gerekiyor.

Dört lastiğin birden değişmesi gerekiyor.

Kışlık bakımın bir diğer önemli adımı lastik değişimi. Balka, kış aylarında dört lastiğin birden değiştirilmesi ve ardından balans ayarının yapılması gerektiğini vurguladı. Lastik alırken üretim tarihine ve diş derinliğine mutlaka bakılması gerektiğini hatırlatan Balka, sürücülere şu çağrıda bulundu:

'Kışlık lastiklerimizi ve araçlarımızın kışlık bakımlarını zamanında yaptırmalıyız.'

Kışlık bakım 1.500 ile 2.000 lira arasında.

Kışlık bakım 1.500 ile 2.000 lira arasında.

Kışlık bakım kapsamında sileceklerin ve cam suyunun da değiştirilmesi öneriliyor. Araç markası ve modeline göre değişen kışlık bakım ücretleri 1.500 ile 2.000 lira arasında. Lastik değişimi, balans, antifriz ve silecek işlemleri ise yaklaşık 40-45 dakika sürüyor. Ustalar, geciken önlemlerin daha büyük sorunlara yol açabileceğini belirterek bakımın son güne bırakılmamasını tavsiye ediyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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