Ustalardan Araç Sahiplerine Uyarı, Kış Gelmeden Yaptırmayanın Masrafı Katlanıyor
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Havaların soğuması ve bazı illerde kar yağışının başlamasıyla oto tamircilerinde kışlık bakım yoğunluğu yaşanıyor. Ustalar, soğuk havalarda ciddi arızaların önüne geçmek için bazı kontrollerin vakit kaybetmeden yapılması gerektiğini vurguladı. Bakımı son güne bırakan sürücüleri ise çok daha yüksek bir fatura bekleyebilir.
Antifriz en az eksi 56 dereceye dayanmalı.
Dört lastiğin birden değişmesi gerekiyor.
Kışlık bakım 1.500 ile 2.000 lira arasında.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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