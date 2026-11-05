Ustalardan Araç Sahiplerine Uyarı, Kış Gelmeden Yaptırmayanın Masrafı Katlanıyor

Kışlık bakımların ihmal edilmesinin soğuk havalarda ciddi arızalara yol açabileceğini belirten oto ustası Ammar Balka, ilk kontrol edilmesi gereken noktanın antifriz seviyesi olduğunu söyledi. Balka, antifriz konusunda şu uyarıyı yaptı:

'Antifrizin en az eksi 56 dereceye kadar dayanıklı olması gerekiyor.'

Ustalar, antifriz yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan motor arızalarının araç sahibine bakım ücretinden çok daha yüksek bir maliyet çıkarabileceğine dikkat çekiyor.