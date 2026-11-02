Kışın Aracın Motoru Isınsın Diye Dakikalarca Bekleyenler Yandı

Motoru çalıştırdıktan sonra beklemeden yola çıkmak, ilk kilometreleri ise düşük devirde ve ani hızlanmadan sürmek gerekiyor. Böylece motorun bütün parçaları çalışma sıcaklığına kademeli olarak ulaşıyor. Çok soğuk havalarda bir iki dakikalık kısa bir bekleme kabul edilebilir.

Fransa'da ise park hâlindeyken motoru çalışır bırakmak para cezası gerektiriyor. 1963 tarihli bir düzenlemeye dayanan kural, Karayolları Kanunu'nun R318-1 maddesi uyarınca 135 euro cezayla yaptırıma bağlanıyor.