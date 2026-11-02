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Kışın Aracın Motoru Isınsın Diye Dakikalarca Bekleyenler Yandı

Kışın Aracın Motoru Isınsın Diye Dakikalarca Bekleyenler Yandı

otomobil
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 12:53
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Soğuk sabahlarda arabayı çalıştırıp dakikalarca bekletmek pek çok sürücünün alışkanlığı. Oysa bugünkü motorlar için bu bekleyiş gereksiz, üstelik motor yağına da zarar verebiliyor.

İşte detaylar...

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Bugünkü motorlar rölantide uzun süre ısınmaya ihtiyaç duymuyor.

Bugünkü motorlar rölantide uzun süre ısınmaya ihtiyaç duymuyor.

Bu alışkanlık, otomobil teknolojisinin bugünkünden çok farklı olduğu dönemlerden kalma. Elektronik yakıt enjeksiyonu ve çok sayıda sensörle donatılan bugünkü motorlar, hava ve yakıt karışımını sıcaklığa göre anında ayarlıyor. Günümüzün motor yağları da parçaları neredeyse anında yağlıyor.

Daha uzun ısınma süresine ihtiyaç duyabilecek olanlar, özellikle 1990 öncesine ait eski araçlar.

Soğuk motorda yanmayan yakıt, motor yağına karışıp yağı bozuyor.

Soğuk motorda yanmayan yakıt, motor yağına karışıp yağı bozuyor.

Motor soğukken rölantide çalıştığında yanma tam gerçekleşmiyor. Yanmayan yakıt kalıntıları motor yağına karışarak yağın koruma özelliğini zamanla azaltıyor. Bu da özellikle piston segmanlarında ve silindir duvarlarında aşınmayı hızlandırabiliyor.

Bu sırada yakıt da boşa gidiyor. Ölçümlere göre boşta çalışan 2 litrelik benzinli bir otomobil saatte yaklaşık 0,61 litre, 4,6 litrelik büyük bir otomobil ise 1,48 litre yakıt yakıyor. Isıtma ve buz çözücü açıkken bu miktar artıyor.

En doğrusu motoru çalıştırıp ilk kilometreleri sakin sürmek.

En doğrusu motoru çalıştırıp ilk kilometreleri sakin sürmek.

Motoru çalıştırdıktan sonra beklemeden yola çıkmak, ilk kilometreleri ise düşük devirde ve ani hızlanmadan sürmek gerekiyor. Böylece motorun bütün parçaları çalışma sıcaklığına kademeli olarak ulaşıyor. Çok soğuk havalarda bir iki dakikalık kısa bir bekleme kabul edilebilir.

Fransa'da ise park hâlindeyken motoru çalışır bırakmak para cezası gerektiriyor. 1963 tarihli bir düzenlemeye dayanan kural, Karayolları Kanunu'nun R318-1 maddesi uyarınca 135 euro cezayla yaptırıma bağlanıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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