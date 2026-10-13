article/comments
article/share
Haberler
Video
Motoru Sökülecek Denen Aracın Arızasını Bulan Usta Ücretsiz Tamir Yaptı

Motoru Sökülecek Denen Aracın Arızasını Bulan Usta Ücretsiz Tamir Yaptı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.10.2026 - 12:33

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Arabası arızalanan bir sürücünün servise girerken en çok çekindiği cümle, 'motoru sökmemiz gerekecek' oluyor. Çünkü bu cümle çoğu zaman uzun bir bekleyişin ve cepten çıkacak büyük bir paranın habercisi sayılıyor. Sanayide hangi parçanın değişeceği, hangi işlemin gerçekten gerekli olduğu büyük ölçüde ustaya duyulan güvene bağlı; sürücü de çoğu kez teşhise itiraz edecek teknik bilgiye sahip olmuyor. Instagram'da paylaşılan bir video bu güven meselesini yeniden gündeme taşıdı. Motoru sökülecek denerek getirilen bir araçta asıl sorunu bulan usta, aracı ücret almadan tamir etti. Paylaşım X'te de dolaşıma girdi; kimi kullanıcılar ustayı takdir etti, kimi tamirin ayrıntılarını sorguladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Motor indirme konusunu açan da oldu.

Motor indirme konusunu açan da oldu.
twitter.com

Bazı şeyleri sorgulayan da...

Bazı şeyleri sorgulayan da...
twitter.com

Bazıları da paylaşımı yapan ustaya teşekkür etti.

Bazıları da paylaşımı yapan ustaya teşekkür etti.
twitter.com

Kuşkucu bakış.

Kuşkucu bakış.
twitter.com

Vida teorisi.

Vida teorisi.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın