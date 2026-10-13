Motoru Sökülecek Denen Aracın Arızasını Bulan Usta Ücretsiz Tamir Yaptı

Arabası arızalanan bir sürücünün servise girerken en çok çekindiği cümle, 'motoru sökmemiz gerekecek' oluyor. Çünkü bu cümle çoğu zaman uzun bir bekleyişin ve cepten çıkacak büyük bir paranın habercisi sayılıyor. Sanayide hangi parçanın değişeceği, hangi işlemin gerçekten gerekli olduğu büyük ölçüde ustaya duyulan güvene bağlı; sürücü de çoğu kez teşhise itiraz edecek teknik bilgiye sahip olmuyor. Instagram'da paylaşılan bir video bu güven meselesini yeniden gündeme taşıdı. Motoru sökülecek denerek getirilen bir araçta asıl sorunu bulan usta, aracı ücret almadan tamir etti. Paylaşım X'te de dolaşıma girdi; kimi kullanıcılar ustayı takdir etti, kimi tamirin ayrıntılarını sorguladı.