Ford'a 1,2 Milyon Araçlık Soruşturma: Hayat Kurtarması Gereken Hava Yastıkları Sürücüleri Yaktı

Ön değerlendirme, NHTSA'nın kusur incelemelerindeki ilk basamak. Kurum bu aşamada 'iddia edilen kusurun kapsamını, sıklığını ve güvenlikle ilgili olası sonuçlarını' ölçecek. Bulgulara göre dosya kapanabilir ya da geri çağırmaya kadar gidebilir. Araç sahiplerinden şimdilik servise gitmeleri istenmiyor; kaza yaşayanlara açılan yastığın, koltuğun ve zarar gören giysilerin fotoğrafını saklamaları öneriliyor.

Bu nesil Explorer'ın yan hava yastıkları daha önce iki kez geri çağrılmıştı. Ağustos 2020'de bağlantı elemanlarının yeterince sıkılmadığı, Ağustos 2021'de ise kaynaklı saplamaların açılma sırasında kopabildiği ortaya çıkmıştı. İkisinin de yanıkla ilgisi yoktu.

AutoForecast Solutions'ın küresel araç tahminlerinden sorumlu başkan yardımcısı Sam Fiorani, The Detroit News'e yaptığı değerlendirmede yan hava yastıklarını tasarlamanın, alan darlığı yüzünden ön yastıklara göre daha zor olduğunu belirtti. Fiorani, yaralı sayısının yollardaki araç sayısına oranla düşük kaldığını da vurguladı.