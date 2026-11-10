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Ford'a 1,2 Milyon Araçlık Soruşturma: Hayat Kurtarması Gereken Hava Yastıkları Sürücüleri Yaktı

Ford'a 1,2 Milyon Araçlık Soruşturma: Hayat Kurtarması Gereken Hava Yastıkları Sürücüleri Yaktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.11.2026 - 07:46
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Otomobil devi Ford, ABD'de 1,2 milyondan fazla aracını kapsayan federal bir soruşturmayla karşı karşıya. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2021-2026 model Ford Explorer'larda yan hava yastıklarının sürücü ve ön yolcularda ikinci ve üçüncü derece yanıklara yol açtığı şikâyetlerini incelemeye aldı. Dosyada 11 olay ve 10 yaralı var; yananlar arasında görev başındaki polis memurları da bulunuyor.

Kaynak: New York Post

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İnceleme, 2021-2026 model tam 1 milyon 236 bin 155 Ford Explorer'ı kapsıyor.

İnceleme, 2021-2026 model tam 1 milyon 236 bin 155 Ford Explorer'ı kapsıyor.

NHTSA'nın Kusur Soruşturmaları Ofisi (ODI), PE26008 numaralı ön değerlendirme dosyasını 6 Kasım Cuma günü açtı. Kuruma araç sahiplerinden 8 şikâyet, üreticinin erken uyarı sistemi üzerinden de 4 'ölüm ve yaralanma' raporu ulaştı. Kayıtlara toplam 11 olay ve 10 yaralı geçti, can kaybı bildirilmedi.

Şikâyetlerin hepsinde aynı parça var: ön koltukların yan tarafına gömülü hava yastığı. Kaza anında açılan yastığın yaydığı ısı, sürücü ve ön yolcunun giysisini delip cilde ulaşıyor. NHTSA, 'Yanık yaralanmaları hem sürücüler hem de ön yolcular için bildirildi' ifadesini kullandı. Yaralanmaların çoğuna ikinci veya üçüncü derece yanık teşhisi kondu ve hepsi tıbbi tedavi gerektirdi.

Şikâyetlere göre yastığın sıcak gaz çıkışı kapıya değil, koltukta oturan kişiye bakıyor.

Şikâyetlere göre yastığın sıcak gaz çıkışı kapıya değil, koltukta oturan kişiye bakıyor.

Otomobil sitesi Torque News'in tek tek incelediği 8 şikâyetin 3'ünde aynı ayrıntı geçiyor: Yastığın gazı boşalttığı çıkış, kapıya değil koltuktaki kişiye dönük. NHTSA bu konuda henüz bir tespit açıklamadı.

Aralık 2023'te kaza yapan 2023 model Explorer ST sahibi, giysilerinin eridiğini ve vücudunun sol yanında kimyasal yanıklar oluştuğunu anlattı. Eylül 2024'teki kazada 2021 model Explorer XLT sürücüsünün pamuklu tişörtü delindi, yan tarafında ikinci ve üçüncü derece yanık kaldı. 2022 model Explorer Timberline kullanan bir sürücü ise yastığın yırtılarak açıldığını, tepkimeye girmemiş itici maddenin cildine bulaştığını bildirdi. Yanık sonraki günlerde yumruk büyüklüğüne ulaştı.

Yolcular da aynı durumda. Mayıs 2026'da saatte yaklaşık 64 kilometre hızla yaşanan bir kazada ön koltuktaki yolcu, üzerindeki iki kat giysiye rağmen ikinci derece kimyasal yanıkla hastaneye gitti.

Yananlar arasında polisler de var: Bir memurun taktik yeleği ve üç kat giysisi tutuştu.

Yananlar arasında polisler de var: Bir memurun taktik yeleği ve üç kat giysisi tutuştu.

Sekiz şikâyetin üçü, Explorer'ın polis versiyonu Police Interceptor'dan geldi. En ağırı 20 Şubat 2025 tarihli. 2022 model devriye aracına sağ ön taraftan bir UPS kamyonu çarptı, açılan yan hava yastığı memurun taktik yeleğini, kazağını ve tişörtlerini yaktı. Üçüncü derece yanıklar nedeniyle polis ameliyata alındı ve deri nakli yapıldı.

20 Ağustos 2026'da 2026 model bir Interceptor'ı kullanan memurun gömleği delindi; kalçasında ve karnının yan tarafında ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştu. Şikâyette yastığın gaz çıkışının 'açıldığında sürücüye baktığı' yazıyor. 2 Eylül'deki üçüncü olayda memur yanmadı ama ısı, görev kemerindeki parçaları eritti. Aynı emniyet biriminin gönderdiği şikâyette NHTSA'ya çıkışın neden araçtakilere doğru yönlendirildiği soruldu.

Sorunun polis tarafı küçük değil. CNBC'nin verilerine göre ABD'deki yaklaşık 12 bin polis teşkilatının yarısından fazlası Ford marka araç kullanıyor.

Ancak bu henüz bir geri çağırma değil; NHTSA incelemeyi sekiz ay içinde bitirmeyi hedefliyor.

Ancak bu henüz bir geri çağırma değil; NHTSA incelemeyi sekiz ay içinde bitirmeyi hedefliyor.

Ön değerlendirme, NHTSA'nın kusur incelemelerindeki ilk basamak. Kurum bu aşamada 'iddia edilen kusurun kapsamını, sıklığını ve güvenlikle ilgili olası sonuçlarını' ölçecek. Bulgulara göre dosya kapanabilir ya da geri çağırmaya kadar gidebilir. Araç sahiplerinden şimdilik servise gitmeleri istenmiyor; kaza yaşayanlara açılan yastığın, koltuğun ve zarar gören giysilerin fotoğrafını saklamaları öneriliyor.

Bu nesil Explorer'ın yan hava yastıkları daha önce iki kez geri çağrılmıştı. Ağustos 2020'de bağlantı elemanlarının yeterince sıkılmadığı, Ağustos 2021'de ise kaynaklı saplamaların açılma sırasında kopabildiği ortaya çıkmıştı. İkisinin de yanıkla ilgisi yoktu.

AutoForecast Solutions'ın küresel araç tahminlerinden sorumlu başkan yardımcısı Sam Fiorani, The Detroit News'e yaptığı değerlendirmede yan hava yastıklarını tasarlamanın, alan darlığı yüzünden ön yastıklara göre daha zor olduğunu belirtti. Fiorani, yaralı sayısının yollardaki araç sayısına oranla düşük kaldığını da vurguladı.

Ford ise "Güvenlik en büyük önceliğimiz" dedi; şirket bu yıl 85 geri çağırmayla sektörün zirvesinde.

Ford ise "Güvenlik en büyük önceliğimiz" dedi; şirket bu yıl 85 geri çağırmayla sektörün zirvesinde.

Ford Sözcüsü Michael Albano, The Detroit News'e gönderdiği açıklamada 'Ford'da güvenlik en büyük önceliktir. Soruşturmasına destek olmak için NHTSA ile birlikte çalışıyoruz' dedi.

Soruşturma, şirketin geri çağırma rekoru kırdığı bir yıla denk geldi. NHTSA kayıtlarına göre Ford 2026'da 85 geri çağırma duyurdu. İkinci sıradaki Chrysler'da bu sayı 41. Şubat ayında stop lambalarını, sinyalleri ve frenleri etkileyebilen bir yazılım sorunu yüzünden 4,4 milyon araç, ağustosta da seyir halinde stop etme riski nedeniyle yaklaşık 150 bin Mustang servise çağrılmıştı. Şirket ayrıca, geri görüş kamerası arızalarında yeterince hızlı davranmadığı gerekçesiyle bağımsız bir federal gözlemcinin denetiminde.

Explorer'ın hava yastığı, Ford'un gündemine bu sonbaharda ikinci kez giriyor. Eylülde 2026 model Explorer'lar ön yolcu hava yastığındaki bir tahliye kusuru nedeniyle geri çağrılmıştı; o dosyadaki araç sayısı yalnızca 7'ydi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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