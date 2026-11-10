Ford'a 1,2 Milyon Araçlık Soruşturma: Hayat Kurtarması Gereken Hava Yastıkları Sürücüleri Yaktı
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Otomobil devi Ford, ABD'de 1,2 milyondan fazla aracını kapsayan federal bir soruşturmayla karşı karşıya. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2021-2026 model Ford Explorer'larda yan hava yastıklarının sürücü ve ön yolcularda ikinci ve üçüncü derece yanıklara yol açtığı şikâyetlerini incelemeye aldı. Dosyada 11 olay ve 10 yaralı var; yananlar arasında görev başındaki polis memurları da bulunuyor.
İnceleme, 2021-2026 model tam 1 milyon 236 bin 155 Ford Explorer'ı kapsıyor.
Şikâyetlere göre yastığın sıcak gaz çıkışı kapıya değil, koltukta oturan kişiye bakıyor.
Yananlar arasında polisler de var: Bir memurun taktik yeleği ve üç kat giysisi tutuştu.
Ancak bu henüz bir geri çağırma değil; NHTSA incelemeyi sekiz ay içinde bitirmeyi hedefliyor.
Ford ise "Güvenlik en büyük önceliğimiz" dedi; şirket bu yıl 85 geri çağırmayla sektörün zirvesinde.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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