Borderlands Filmi Eleştirilerin Hedefi Olmaya Devam Ediyor: Henüz 3 Hafta Dolmadan Dijitale Gelecek!
Borderlands Filmi Eleştirilerin Hedefi Olmaya Devam Ediyor: Henüz 3 Hafta Dolmadan Dijitale Gelecek!
9 Ağustos tarihinde vizyona giren ve eleştirmen skoru oldukça düşük olan Borderlands filmi henüz 3 hafta dolmadan dijitale gelmeye hazırlanıyor.
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Borderlands filmi gişede isteneni veremedi.
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Dijital platformlara geleceği tarih belli oldu.
Kötü olmasının başlıca sebepleri eğlenceli olmaması ve kötü efektlere sahip olmasından kaynaklanıyor.
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