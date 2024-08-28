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Borderlands Filmi Eleştirilerin Hedefi Olmaya Devam Ediyor: Henüz 3 Hafta Dolmadan Dijitale Gelecek!

Borderlands Filmi Eleştirilerin Hedefi Olmaya Devam Ediyor: Henüz 3 Hafta Dolmadan Dijitale Gelecek!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 13:30

9 Ağustos tarihinde vizyona giren ve eleştirmen skoru oldukça düşük olan Borderlands filmi henüz 3 hafta dolmadan dijitale gelmeye hazırlanıyor.

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Borderlands filmi gişede isteneni veremedi.

Borderlands filmi gişede isteneni veremedi.

9 Ağustos tarihinde vizyona giren fakat hem eleştirmenlerden hem de izleyenlerden oldukça kötü yorumlar alan Borderlands filmi yakın bir tarihte dijital platformlara gelmeye hazırlanıyor ve bu bir ilk olabilir.

Gelen ilk tepkiler pek iç açıcı değildi;

Dijital platformlara geleceği tarih belli oldu.

Dijital platformlara geleceği tarih belli oldu.

30 Ağustos tarihinde Amazon Prime Video, Apple TV ve Google Play yayın platformlarına gelecek film, hem satın alınabilecek hem de kiralanabilecek. 115 Milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen film gişede istediğini alamadığı için daha 3 haftasını bile doldurmadan dijital platformlara gelecek.

Kötü olmasının başlıca sebepleri eğlenceli olmaması ve kötü efektlere sahip olmasından kaynaklanıyor.

Kötü olmasının başlıca sebepleri eğlenceli olmaması ve kötü efektlere sahip olmasından kaynaklanıyor.

Hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin buluştuğu ilk nokta filmin eğlence unsurlarından uzak bir konumda yer alması. Aynı zamanda görsel efektlerin (CGI) beklentilerin altında kalması da filmi kötü yapan nedenlerden birisi olarak gösteriliyor.

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