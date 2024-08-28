Borderlands Filmi Eleştirilerin Hedefi Olmaya Devam Ediyor: Henüz 3 Hafta Dolmadan Dijitale Gelecek!

30 Ağustos tarihinde Amazon Prime Video, Apple TV ve Google Play yayın platformlarına gelecek film, hem satın alınabilecek hem de kiralanabilecek. 115 Milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen film gişede istediğini alamadığı için daha 3 haftasını bile doldurmadan dijital platformlara gelecek.