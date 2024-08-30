Dizi ve Filmlerde Oyuncuların Ağlamak İçin Kullandığı Yöntemler Sizi Hayrete Düşürecek!

Dizi, film izlerken, duygusal sahnelerde oyuncuların ağlaması çoğu zaman bizi o karaktere daha çok yakınlaştırır ve bir anda kendimizi o dizinin, filmin içinde bulabiliriz. Peki oyuncular bu kadar gerçekçi ağlamayı ve o duyguyu bize yansıtmayı nasıl başarıyor dersiniz? Oyuncuların gözyaşı dökmek için sarf ettikleri çabaları bir bilseniz! Meğer hiç de göründüğü kadar kolay değilmiş.

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