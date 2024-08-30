Dizi ve Filmlerde Oyuncuların Ağlamak İçin Kullandığı Yöntemler Sizi Hayrete Düşürecek!
Dizi ve Filmlerde Oyuncuların Ağlamak İçin Kullandığı Yöntemler Sizi Hayrete Düşürecek!
Dizi, film izlerken, duygusal sahnelerde oyuncuların ağlaması çoğu zaman bizi o karaktere daha çok yakınlaştırır ve bir anda kendimizi o dizinin, filmin içinde bulabiliriz. Peki oyuncular bu kadar gerçekçi ağlamayı ve o duyguyu bize yansıtmayı nasıl başarıyor dersiniz? Oyuncuların gözyaşı dökmek için sarf ettikleri çabaları bir bilseniz! Meğer hiç de göründüğü kadar kolay değilmiş.
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Duygusal sahnelerde oyuncuların gözyaşları gerçekten çok etkileyici olabiliyor, değil mi?
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John Coffey'nin idam sahnesi çok etkileyiciydi ve gözyaşları gerçekten herkesin duygularını alt üst etmişti.
Beren Saat’in Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde canlandırdığı Kösem Sultan’ın oğlunun öldüğünü öğrendiği sahnedeki gözyaşları da hepimizin kalbine dokunmamış mıydı?
Duygusal Anılarla Ağlamak: Bazı oyuncular, gözyaşlarını sahneye taşırken kişisel anılarına başvururlar.
Örneğin, Henry Thomas’ın 1982 yılında çekilen ET the Extra-Terrestrial filmindeki Elliott rolü için seçmelere katıldığında köpeğinin öldüğünü düşündüğünü biliyor muydunuz?
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Ama bu yöntemin yan etkisi olabiliyor...
Başarılı oyuncu, bazı zorlu sahnelerden sonra bir süre kendisine gelebilmek için kameradan uzak kalmak bile istemiş.
Duygusal Taklit ve Anında Hissiyat: Bazı oyuncular da ağlaması gereken sahnelerde hiç zorlanmadan gözyaşı dökebiliyor.
Julianne Moore ve Mark Wahlberg gibi oyuncular, duygularını canlandırabilme yetenekleri sayesinde bu tarz sahnelerde hızlıca role girip gerçekçi gözyaşları dökebiliyorlar.
Örneğin Moore, duygusal bir yapısının olmasından faydalanarak ağlama sahnelerinde kolaylıkla o moda girebiliyor.
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Mark Wahlberg de duygusal sahnelerde rahatlıkla moda girenlerden...
Fizyolojik Yöntemler: Bazı oyuncular da gözyaşı üretmek ve ağlamayı gerçekçi kılmak için fizyolojik yöntemler kullanır.
Kimyasal Ürünler: Bazen de gözyaşı akıtmak için ek yardımlar gerekebilir.
Bu süreçte de normal olarak oyuncunun sürekli ağlayabilmesi zor olduğundan, göz damlasına ihtiyaç olabiliyor.
Buna ek olarak oyuncular gözyaşı üretmek için kimyasal göz tahriş edici maddeler de kullanabiliyor. Online satış sitelerinde de gözyaşı üreten ürünler bulunuyor.
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Tabii bu yöntemleri kullanmak, oyuncunun ve çekim ekibinin konuşup karar verdiği bir süreç.
Fakat sahnenin etkileyiciliğini artırmak için bu yöntemlere başvurmak da gerekebilir.
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