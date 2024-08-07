Setlerde Bebekleri Nasıl Ağlatıyorlar? Tabiki de Korkutarak Değil!
Setlerde Bebekleri Nasıl Ağlatıyorlar? Tabiki de Korkutarak Değil!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyon dizileri, hikayeleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran yapımlarla dolu. Bu dizilerde zaman zaman küçük ama etkili figürler olarak bebekler de rol alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekranlarda gördüğümüz bebekler, hem dramalarda hem de komedilerde, bazen ana karakterlerle bazen de yan karakterlerle karşımıza çıkıyor.
Bebekler ağlamaya eğilimli olmalarına rağmen, sette uygun bir şekilde ağlatılmaları için bazı özel teknikler uygulanıyor.
Setlerde bebeklerle çalışan özel profesyoneller, yani bebek bakıcıları, bebeklerin sahneye uygun davranışları göstermesine yardımcı oluyor.
Bebeklerin gülmesi gerektiğinde bakıcılar, arka planda komik suratlar yapıyor, dans eder veya onları güldürebilecek görüntüler gösteriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak ağlatmak söz konusu olduğunda durum biraz daha karmaşık hale geliyor. Birçoğunuz eminiz ki setlerde bebeklerin nasıl ağlatıldığını merak etmişsinizdir.
Bakıcılar çoğu zaman bebeklerin ağlamasını sağlamak için ağlama taklidi yaparlar. Biliyorsunuz ki, bebekler genellikle çevresindeki bebeklerin ağladığını duyduğunda empati yoluyla ağlamaya başlıyorlar.
Bazen de işitsel yöntemler kullanılabiliyor. Örneğin bebeklerin dikkatini çekmek ve onları ağlatmak için çevrelerine kötü kokular yerleştiriliyor veya yüksek sesler çıkarılıyor.
Ancak bu yöntemlere faydalı ve etkili diyemeyiz. Ağlamayı durdurmak için ise sakin bir yaklaşım benimsenerek, bebek kucağa alınıyor ve ona mutlu olduğunuzu gösteren, sakin ve güler yüzlü bir tavır sergileniyor.
Bu yöntem, bebeklerin hızla sakinleşmesini sağlıyor. Ancak eğer bebek ağlamaya devam ediyorsa, dikkatini dağıtmak için çıngıraklı ya da zilli oyuncaklar kullanılabiliyor. Biliyorsunuz ki, tür oyuncaklar bebeklerin ilgisini çeker ve ağlamalarını kesmelerine yardımcı olur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabi günümüzde teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte, film ve dizi setlerinde gerçek bebeklerin yerine sahte bebekler kullanılabiliyor.
Örneğin görseldeki bebeğe bakar mısınız, gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansız. Bu sahte bebekler, ağlama veya gülme gibi belirli hareketleri taklit edebiliyor ve yönetmenlerin istedikleri sonuçları elde etmelerine yardımcı olabiliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın