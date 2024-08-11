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Y Kuşağının Ekran Başında Büyüdüğü Unutulmaz Çizgi Filmler: Favoriniz Hangisi?

Y Kuşağının Ekran Başında Büyüdüğü Unutulmaz Çizgi Filmler: Favoriniz Hangisi?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 11:29 Son Güncelleme: 11.08.2024 - 11:30

Z kuşağı için dijital dünya ne kadar yaygınsa, Y kuşağının çocukluğu da televizyon ekranları etrafında şekillenmişti. 80'lerin sonu ve 90'ların başında, küçük ekranların büyülü dünyasında eğlenceli ve öğretici birçok çizgi film bulunuyordu. 

İşte o dönemin hafızalardan silinmeyen ve bugüne kadar hatırlanan o çizgi filmler 🎥

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1. Şirinler

2. Şeker Kız Candy

3. Casper

4. Beyblade

5. Jetgiller

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6. Red Kit

7. Kaptan Tsubasa

8. Scooby Doo

9. Looney Tunes

10. Pembe Panter

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11. Johnny Bravo

12. Atom Karınca

13. Temel Reis

14. Tom ve Jerry

15. Pokemon

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16.

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