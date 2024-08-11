Y Kuşağının Ekran Başında Büyüdüğü Unutulmaz Çizgi Filmler: Favoriniz Hangisi?

Z kuşağı için dijital dünya ne kadar yaygınsa, Y kuşağının çocukluğu da televizyon ekranları etrafında şekillenmişti. 80'lerin sonu ve 90'ların başında, küçük ekranların büyülü dünyasında eğlenceli ve öğretici birçok çizgi film bulunuyordu.

İşte o dönemin hafızalardan silinmeyen ve bugüne kadar hatırlanan o çizgi filmler 🎥