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Hangi Sevimli Canavar Senin Ruh Eşin?

etiket Hangi Sevimli Canavar Senin Ruh Eşin?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 11:01

Sevimli Canavarlar animasyonunu hepimiz biliyoruz. Severek izlediğimiz bu animasyonda sen hangi canavarsın hiç merak ettin mi? Ruh eşin olan canavarı öğrenmek için haydi teste!

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1. Arkadaşlarınla beraber yapmayı en sevdiğin aktivite ne?

2. Peki macera senin için ne anlama geliyor?

3. Stresli anlarda tepkin nasıl olur?

4. Bu hayatta vazgeçemeyeceğin tek hobin ne diye sorsak...

5. Sevdiğin film türünü de öğrenelim mi?

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6. Bir sorunla karşılaştığından nasıl çözmeye çalışırsın?

7. İdeal bir hafta sonu senin için ne demek?

8. Arkadaşlarına sorsak seni nasıl tanımlarlar?

Senin Sevimli Canavar ruh eşin Celia Mae!

Sen çok zarif birisin. O yüzden senin ruh eşin Celia Mae. İnsanlarla çok kolay anlaşabiliyor ve onlarla çok güzel vakit geçirebiliyorsun. Sıcakkanlı birisin ve herkes seni dost canlısı olarak biliyor. Etrafa her zaman pozitif enerji yayıyorsun. Gülümseyen yüzünü gören herkesi mutlu ediyorsun. Renkli ve eğlenceli kişiliğinle Celia Mae ile çok iyi anlaşacağın kesin!

Senin Sevimli Canavar ruh eşin Mike Wazowski!

Enerjin ve neşenle sen olduğun her yeri neşelendiren birisin. O yüzden arkadaşların senin yanlarında olmana bayılıyorlar. Sevimli Canavarlar'da bu kim dersen, tabii ki Mike Wazowski. Hayatı ciddiye alıyorsun elbette ama Mike gibi sen de hayatı yaşarken eğlenmeyi ihmal etmiyorsun. Arkadaşlarınla yaşadığın her an senin için büyük bir eğlence. Hem sevimliliğinle hem esprilerinle ortamı çoşturmayı biliyorsun. Bu yüzden senin ruh eşin Mike Wazowski'den başkası olamaz!

Senin Sevimli Canavar ruh eşin Sulley!

Sulley, Sevimli Canavarlar filminin hem en korkunç hem en sevimli canavarlarından. Korku dolu gözükse de aslında yumuşacık bir kişiliği var. Sen de tam Sulley gibisin. Güvenilirliğini bilmeyen yok. Kimin sırrı olsa ilk sana koşuyor. Her zaman sevdiklerinin yanındasın ve onları hep destekliyorsun. Sevgi dolu kalbinle zorda olan tüm arkadaşlarının hep yanındasın. Bu yüzden Sevimli Canavarlar arasında olsa olsa sen Sulley olabilirsin!

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