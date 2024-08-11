Sulley, Sevimli Canavarlar filminin hem en korkunç hem en sevimli canavarlarından. Korku dolu gözükse de aslında yumuşacık bir kişiliği var. Sen de tam Sulley gibisin. Güvenilirliğini bilmeyen yok. Kimin sırrı olsa ilk sana koşuyor. Her zaman sevdiklerinin yanındasın ve onları hep destekliyorsun. Sevgi dolu kalbinle zorda olan tüm arkadaşlarının hep yanındasın. Bu yüzden Sevimli Canavarlar arasında olsa olsa sen Sulley olabilirsin!