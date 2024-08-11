Hangi Sevimli Canavar Senin Ruh Eşin?
Hangi Sevimli Canavar Senin Ruh Eşin?
Sevimli Canavarlar animasyonunu hepimiz biliyoruz. Severek izlediğimiz bu animasyonda sen hangi canavarsın hiç merak ettin mi? Ruh eşin olan canavarı öğrenmek için haydi teste!
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1. Arkadaşlarınla beraber yapmayı en sevdiğin aktivite ne?
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2. Peki macera senin için ne anlama geliyor?
3. Stresli anlarda tepkin nasıl olur?
4. Bu hayatta vazgeçemeyeceğin tek hobin ne diye sorsak...
5. Sevdiğin film türünü de öğrenelim mi?
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