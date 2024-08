Enerjin ve neşenle sen olduğun her yeri neşelendiren birisin. O yüzden arkadaşların senin yanlarında olmana bayılıyorlar. Sevimli Canavarlar'da bu kim dersen, tabii ki Mike Wazowski. Hayatı ciddiye alıyorsun elbette ama Mike gibi sen de hayatı yaşarken eğlenmeyi ihmal etmiyorsun. Arkadaşlarınla yaşadığın her an senin için büyük bir eğlence. Hem sevimliliğinle hem esprilerinle ortamı çoşturmayı biliyorsun. Bu yüzden senin ruh eşin Mike Wazowski'den başkası olamaz!