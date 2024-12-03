Kızıl Goncalar'da Kişisel Gelişimcilere "Modern Tarikat" Eleştirisi Tokat Etkisi Yarattı

Kızıl Goncalar dizisinin son bölümü yine oldukça sarsıcıydı. Ancak bu kez yalnızca seküler ve muhafazakar kesim karşı karşıya getirilmedi. Aynı zamanda ortak bir yönlerine değinildi: Umut etme ihtiyacı. Dizide Hande çocuğunun sağlık durumu nedeniyle hayata dair inancı kalmamış durumdaydı. Tam da bu sırada karşısına dolandırıcı olarak gösterilen bir tür kişisel gelişim için çalışan topluluk çıktı.Hande o topluluğa girip çıktıktan sonra adeta başka bir insan oldu.