Müge Anlı ve İzleyicileri Seferber Oldu! Sokak Sokak Aranan Küçük Çocuğu Yayında Buldular!
Müge Anlı ve İzleyicileri Seferber Oldu! Sokak Sokak Aranan Küçük Çocuğu Yayında Buldular!
Müge Anlı'da bugün göğsümüzü kabartan bir olay yaşandı. 10 yaşındaki Fırat Koçyiğit, Müge Anlı ve izleyicilerinin yardımıyla 1 saatte bulundu. Müge Anlı, küçük çocuğun izini an be an sürdü. Yayında o anlara şahit olanların tüyleri diken diken oldu. Sokak sokak aranan çocuk sağ salim bulundu.
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Bahçelievler Kocasinan'dan 2 Aralık'ta kaybolan 10 yaşındaki Fırat Koçyiğit'in üvey annesi Müge Anlı'ya başvurdu.
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Babası cezaevinde olan küçük çocuğu öz annesi daha bebekken terk etmişti. 10 yaşındaki Fırat için Müge Anlı önce çok endişelendi, çünkü sokakta herkesle konuşan bir çocuk olduğu öğrenildi.
Fırat için ayağa kalkan yalnızca Müge Anlı ve ekibi değildi, gözyaşlarıyla aranan çocuğu aramak için Müge Anlı'nın izleyicileri sokağa döküldü.
Kayıp çocuğun izi gelen ihbarlarla birlikte Bahçelievler civarında devam etti. Bağlanan simitçi Tolga Bey'in ihbarı ile bölgeye yetişmeye çalışan Müge Anlı'nın muhabirinden önce seyirciler yetişti. Küçük çocuk sağ salim bulundu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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