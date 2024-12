Müge Anlı ve İzleyicileri Seferber Oldu! Sokak Sokak Aranan Küçük Çocuğu Yayında Buldular!

Müge Anlı'da bugün göğsümüzü kabartan bir olay yaşandı. 10 yaşındaki Fırat Koçyiğit, Müge Anlı ve izleyicilerinin yardımıyla 1 saatte bulundu. Müge Anlı, küçük çocuğun izini an be an sürdü. Yayında o anlara şahit olanların tüyleri diken diken oldu. Sokak sokak aranan çocuk sağ salim bulundu.