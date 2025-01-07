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Bahar Bugün (7 Ocak Salı) Var mı, Yok mu? Bahar Yeni Bölüm Ne Zaman?

Bahar Bugün (7 Ocak Salı) Var mı, Yok mu? Bahar Yeni Bölüm Ne Zaman?

Show tv yayın akışı Bahar Dizi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.01.2025 - 13:31

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni sevilen dizisi Bahar, Salı akşamları seyirciyi ekrana kilitliyor. Son olarak 24 Aralık Salı akşamı 30. bölümüyle seyirci karşısına çıkan Bahar'ın yeni bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Timur ile Efsun arasında yaşananların su yüzüne çıkacağı yeni bölüm için milyonlar geri sayım yapıyor. Peki, Bahar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Bahar yeni bölüm ne zaman? Bahar bu akşam neden yok? 

İşte, 7 Ocak 2025 Show TV yayın akışı

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Bahar Bu Akşam (7 Ocak Salı) Var mı, Yok mu?

Bahar Bu Akşam (7 Ocak Salı) Var mı, Yok mu?

Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy gibi yetenekli ve sevilen oyuncuların rol aldığı Bahar dizisi, 7 Ocak Salı akşamı yayınlanmayacak. Geçtiğimiz hafta da ekrana gelmeyen dizinin sevenleri Bahar'ın bu akşam neden olmadığını ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. 

Peki, Bahar neden yok? 👇

Bahar Neden Yok?

Bahar Neden Yok?

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar, 31 Aralık akşamı yılbaşı nedeniyle yayınlanmamıştı. Dizinin merakla beklenen 31. bölümü bu hafta da yayınlanmayacak. Yılbaşı tatili nedeniyle pek çok dizi gibi tatile giren Bahar'ın yayın saatinde ise Lohusa filmi televizyonda ilk kez seyirci ile buluşacak.

7 Ocak Salı Günü Show TV Yayın Akışı

7 Ocak Salı Günü Show TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah - Canlı

  • 10:00 Bahar - Tekrar

  • 12:30 Gelin Evi - Yeni Bölüm 

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme - Canlı

  • 18:45 Show Ana Haber - Canlı

  • 20:00 Lohusa - TV'de İlk

  • 22:30 Lohusa

  • 00:45 Sandık Kokusu - Tekrar

  • 03:30 Siyah Kalp - Tekrar

  • 05:45 Bahar - Tekrar

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Bahar Yeni Bölüm (31. Bölüm) Ne Zaman?

Bahar Yeni Bölüm (31. Bölüm) Ne Zaman?

Bahar dizisinin merakla beklenen 31. bölümü 14 Ocak Salı akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanacak. Bakalım, yeni bölümde Efsun ile Timur'un arasındaki gerçekler ortaya çıkacak mı?

İşte, Bahar'ın 14 Ocak'ta Yayınlanacak Yeni Bölüm Fragmanı 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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