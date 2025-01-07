Bahar Bugün (7 Ocak Salı) Var mı, Yok mu? Bahar Yeni Bölüm Ne Zaman?

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni sevilen dizisi Bahar, Salı akşamları seyirciyi ekrana kilitliyor. Son olarak 24 Aralık Salı akşamı 30. bölümüyle seyirci karşısına çıkan Bahar'ın yeni bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Timur ile Efsun arasında yaşananların su yüzüne çıkacağı yeni bölüm için milyonlar geri sayım yapıyor. Peki, Bahar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Bahar yeni bölüm ne zaman? Bahar bu akşam neden yok?

İşte, 7 Ocak 2025 Show TV yayın akışı