İnci Taneleri Bugün (2 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu? İnci Taneleri Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nin yeni bölümünün 2 Ocak Perşembe akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminde seyirci ile buluşan ve güçlü oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan İnci Taneleri'nin 29. bölümü için de milyonlar ekrana kilitlenecek. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? İnci Taneleri neden yok?

İşte, 2 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı