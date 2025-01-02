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İnci Taneleri Bugün (2 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu? İnci Taneleri Yeni Bölüm Ne Zaman?

İnci Taneleri Bugün (2 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu? İnci Taneleri Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kanal D dizi yayın akışı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 18:38

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nin yeni bölümünün 2 Ocak Perşembe akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminde seyirci ile buluşan ve güçlü oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan İnci Taneleri'nin 29. bölümü için de milyonlar ekrana kilitlenecek. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? İnci Taneleri neden yok? 

İşte, 2 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı

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İnci Taneleri Bu Akşam (2 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu?

İnci Taneleri Bu Akşam (2 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu?

Seyirci tarafından her hafta merakla beklenen Kanal D ekranlarının başarılı yapımı İnci Taneleri, 2 Ocak Perşembe günü yayınlanmayacak.

İnci Taneleri Neden Yok?

İnci Taneleri Neden Yok?

İnci Taneleri, pek çok dizi gibi yılbaşı haftası olduğu için yayınlanmayacak. Aynı zamanda mübarek Regaib gecesine de denk gelen 2 Ocak Perşembe gecesi, Kanal D ekranlarında İnci Taneleri'nin yayın saatinde 'Regaib Gecesi Özel' programı yer alacak. 

Daha sonra ise İnci Taneleri'nin geçtiğimiz hafta yayımlanan 28. bölümü ekrana gelecek.

2 Ocak Perşembe Günü Kanal D Yayın Akışı

2 Ocak Perşembe Günü Kanal D Yayın Akışı

İnci Taneleri Yeni Bölüm (29. Bölüm) Ne Zaman?

İnci Taneleri Yeni Bölüm (29. Bölüm) Ne Zaman?

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka ve Selma Ergeç gibi yetenekli oyuncuların rol aldığı İnci Taneleri dizisinin 29. bölümü 9 Ocak Perşembe günü Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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