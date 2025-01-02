İnci Taneleri Bugün (2 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu? İnci Taneleri Yeni Bölüm Ne Zaman?
İnci Taneleri Bugün (2 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu? İnci Taneleri Yeni Bölüm Ne Zaman?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nin yeni bölümünün 2 Ocak Perşembe akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminde seyirci ile buluşan ve güçlü oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan İnci Taneleri'nin 29. bölümü için de milyonlar ekrana kilitlenecek. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? İnci Taneleri neden yok?
İşte, 2 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı
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İnci Taneleri Bu Akşam (2 Ocak Perşembe) Var mı, Yok mu?
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İnci Taneleri Neden Yok?
2 Ocak Perşembe Günü Kanal D Yayın Akışı
İnci Taneleri Yeni Bölüm (29. Bölüm) Ne Zaman?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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