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Yalı Çapkını Bugün (3 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Yalı Çapkını Yeni Bölüm Ne Zaman?

Yalı Çapkını Bugün (3 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Yalı Çapkını Yeni Bölüm Ne Zaman?

Star tv yayın akışı yalı çapkını
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.01.2025 - 00:45

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, 3 sezondur Cuma akşamları seyirciyi ekrana kilitliyor. Geçtiğimiz hafta 89. bölümüyle ekrana gelen ve Ferit ile Suna ilişkisiyle gündeme bomba gibi düşen dizinin yeni bölümünün 3 Ocak Cuma akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı tartışma konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını bu akşam neden yok? 

İşte, 3 Ocak 2025 Star TV yayın akışı

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Yalı Çapkını Bu Akşam (3 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu?

Yalı Çapkını Bu Akşam (3 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu?

Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam ve Doğukan Polat gibi genç oyuncuların rol aldığı sevilen dizi Yalı Çapkını, 3 Ocak Cuma akşamı yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkmayacak. Dizinin merakla beklenen 90. bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı.

Yalı Çapkını Neden Yok?

Yalı Çapkını Neden Yok?

Suna ile Ferit ilişkisi ile gündeme bomba gibi düşen, seyircinin tartıştığı sahne ile yeni bölümünün heyecanlı bekleyişini artıran Yalı Çapkını, yılbaşı haftası nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak. 

Dizinin yayın saati olan 20.00'de bu hafta Hababam Sınıfı filmi yayınlanacak.

İşte, 3 Ocak Cuma Gününe Ait Star TV Yayın Akışı

İşte, 3 Ocak Cuma Gününe Ait Star TV Yayın Akışı

  • 07:00 Güne Başlarken - Canlı 

  • 09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer - Canlı 

  • 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak - Canlı

  • 16:15 Söz - Tekrar

  • 19:00 Star Haber - Canlı 

  • 20:00 Hababam Sınıfı 

  • 22:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 00:30 Yalı Çapkını - Tekrar

  • 03:00 Erkenci Kuş - Tekrar

  • 05:00 Söz - Tekrar

Yalı Çapkını Yeni Bölüm (90. Bölüm) Ne Zaman?

Yalı Çapkını Yeni Bölüm (90. Bölüm) Ne Zaman?

Yalı Çapkını'nın henüz fragmanı da yayınlanmayan 90. bölümü ise 10 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanacak. Bakalım, gelecek bölümde Suna, Ferit ve Seyran arasında neler olacak...

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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