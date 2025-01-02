Yalı Çapkını Bugün (3 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Yalı Çapkını Yeni Bölüm Ne Zaman?

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, 3 sezondur Cuma akşamları seyirciyi ekrana kilitliyor. Geçtiğimiz hafta 89. bölümüyle ekrana gelen ve Ferit ile Suna ilişkisiyle gündeme bomba gibi düşen dizinin yeni bölümünün 3 Ocak Cuma akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı tartışma konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını bu akşam neden yok?

İşte, 3 Ocak 2025 Star TV yayın akışı