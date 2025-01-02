Yalı Çapkını Bugün (3 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Yalı Çapkını Yeni Bölüm Ne Zaman?
Yalı Çapkını Bugün (3 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Yalı Çapkını Yeni Bölüm Ne Zaman?
Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, 3 sezondur Cuma akşamları seyirciyi ekrana kilitliyor. Geçtiğimiz hafta 89. bölümüyle ekrana gelen ve Ferit ile Suna ilişkisiyle gündeme bomba gibi düşen dizinin yeni bölümünün 3 Ocak Cuma akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı tartışma konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını bu akşam neden yok?
İşte, 3 Ocak 2025 Star TV yayın akışı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yalı Çapkını Bu Akşam (3 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yalı Çapkını Neden Yok?
İşte, 3 Ocak Cuma Gününe Ait Star TV Yayın Akışı
Yalı Çapkını Yeni Bölüm (90. Bölüm) Ne Zaman?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın