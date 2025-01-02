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Kızılcık Şerbeti Bugün (3 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kızılcık Şerbeti Bugün (3 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman?

Show tv yayın akışı Kızılcık Şerbeti
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.01.2025 - 00:45

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 82. bölümde yılbaşı yemeğinde çıkan yangın ile tüm gözleri üzerine çekti. Merakla beklenen dizide çıkan yangında dört kişinin öldüğü görüldü, ancak kimlerin öldüğü yeni bölümde ortaya çıkacak. Büyük yangının ardından bu hafta dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti bu akşam neden yok? 

İşte, 3 Ocak 2025 Show TV yayın akışı

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Kızılcık Şerbeti Bu Akşam (3 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu?

Kızılcık Şerbeti Bu Akşam (3 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu?

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı oyuncuları rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, 3 Ocak Cuma akşamı yayınlanmayacak.

Kızılcık Şerbeti Bu Akşam Neden Yok?

Kızılcık Şerbeti Bu Akşam Neden Yok?

Dizinin yangın sonrası '4 ölü, 9 yaralı' ile devam edecek olan 83. bölümünde neler olacağı merakla beklenirken; pek çok kanalda olduğu gibi Show TV ekranlarında da Kızılcık Şerbeti dizisi yılbaşı tatiline girdi. 

Dizinin yayın saati olan 20.00'de bu hafta televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Başkan filmi yayınlanacak.

İşte, 3 Ocak Cuma Gününe Ait Show TV Yayın Akışı

İşte, 3 Ocak Cuma Gününe Ait Show TV Yayın Akışı

  • 06:45 Sandık Kokusu - Tekrar 

  • 09:45 Bahar  - Tekrar 

  • 12:30 Gelin Evi - Yeni Bölüm

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme - Canlı

  • 18:45 Show Ana Haber - Canlı

  • 20:00 Başkan - TV'de ilk

  • 22:45 Kızılcık Şerbeti - Tekrar 

  • 01:45 Başkan

  • 03:45 Üç Gelin Altı Damat

Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm (83. Bölüm) Ne Zaman?

Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm (83. Bölüm) Ne Zaman?

Kızılcık Şerbeti'nin 83. bölümü ise 10 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak. Bakalım, yeni bölümde diziden ayrılan isimler kimler olacak...

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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