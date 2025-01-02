Kızılcık Şerbeti Bugün (3 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman?

Dizinin yangın sonrası '4 ölü, 9 yaralı' ile devam edecek olan 83. bölümünde neler olacağı merakla beklenirken; pek çok kanalda olduğu gibi Show TV ekranlarında da Kızılcık Şerbeti dizisi yılbaşı tatiline girdi.

Dizinin yayın saati olan 20.00'de bu hafta televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Başkan filmi yayınlanacak.