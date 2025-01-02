Kızılcık Şerbeti Bugün (3 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman?
Kızılcık Şerbeti Bugün (3 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu? Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman?
Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 82. bölümde yılbaşı yemeğinde çıkan yangın ile tüm gözleri üzerine çekti. Merakla beklenen dizide çıkan yangında dört kişinin öldüğü görüldü, ancak kimlerin öldüğü yeni bölümde ortaya çıkacak. Büyük yangının ardından bu hafta dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti bu akşam neden yok?
İşte, 3 Ocak 2025 Show TV yayın akışı
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Kızılcık Şerbeti Bu Akşam (3 Ocak Cuma) Var mı, Yok mu?
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Kızılcık Şerbeti Bu Akşam Neden Yok?
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Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm (83. Bölüm) Ne Zaman?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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