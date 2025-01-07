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Deniz Uğur Kimdir? Deniz Uğur'un Oyunculuk Kariyeri ve Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Deniz Uğur Kimdir? Deniz Uğur'un Oyunculuk Kariyeri ve Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.01.2025 - 13:03

Adını Feriha Koydum, Umutsuz Ev Kadınları ve Cenazemize Hoş Geldiniz gibi başarılı yapımlarda rol alan yetenekli oyuncu Deniz Uğur, magazin dünyasının gündeminde yer alan isimler arasında. Ünlü oyuncu, son dönemlerde Reha Muhtar'ın açıklamaları ile de adından söz ettiriyor. İkiz çocukları bulunan ikilinin geçmiş ilişkisi ve Deniz Uğur'un bugüne dek rol aldığı yapımlar merak ediliyor. Peki, Deniz Uğur kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? Deniz Uğur hangi dizi ve filmlerde oynadı? 

İşte detaylar...

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Deniz Uğur Kimdir?

Deniz Uğur Kimdir?

Deniz Uğur, 17 Ekim 1973’te Ankara’da dünyaya geldi. Sanatçı bir ailede yetişen Uğur, balerin Suna Uğur ve opera sanatçısı Mete Uğur'un kızıdır. Uğur ailesinin kökleri, Osmanlı İmparatorluğu döneminde sarayda görev yapmış aile mensuplarına dayanmaktadır.

Deniz Uğur'un Oyunculuk Kariyeri

Deniz Uğur'un Oyunculuk Kariyeri

Ünlü oyuncu Deniz Uğur, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nde öğrenim gördü. Uğur daha sonra 1995 yılında aynı üniversitenin Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Uğur, üniversite öğrenimi sırasında Kenter Tiyatrosu'nda ilk kez 1993 yılında Görünmeyen Dostlar adlı oyunda rol aldı. Aynı yıl TRT 1'de yayınlanan Yaz Evi dizisi ile ekranlardaki yerini de aldı. 

Kısa zamanda usta isimlerin rol aldığı tiyatrolarda adından söz ettiren Deniz Uğur, 1997 yılında düzenlenen 9. Ankara Film Festivali'nde 'Bir Erkeğin Anatomisi' filminde aldığı rol ile Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Deniz Uğur Evli mi, Eşi Kim?

Deniz Uğur Evli mi, Eşi Kim?

Deniz Uğur, 1997 yılında kendisi gibi oyuncu İsmail Hakkı Sunat ile dünyaevine girdi. Uğur ile Sunat çifti, 2004 yılında yollarını ayırdı. Deniz Uğur, gazeteci ve televizyon sunucusu Reha Muhtar ile medyada yankı uyandıran bir birliktelik yaşadı. Çiftin ikiz çocukları Mina ve Poyraz dünyaya geldikten bir süre sonra 2010 yılındaki ayrılıkları da gündemden düşmemiş ve velayet tartışması dikkat çekmişti.

Deniz Uğur, 2017 yılında rol aldığı Bir Deli Sevda dizisindeki partneri oyuncu Erdinç Gülener ile 2021 yılında dünyaevine girdi. Güzel oyuncu Deniz Uğur, aynı zamanda üç çocuk annesidir.

Deniz Uğur’un Rol Aldığı Yapımlar

Deniz Uğur’un Rol Aldığı Yapımlar

Deniz Uğur'un Rol Aldığı Filmler

  • 2023 Cenazemize Hoş Geldiniz - Nevin

  • 2023 Demir Kadın: Neslican - Fatma Tay

  • 2015 Detay 

  • 2014 Gulyabani 

  • 2012 Bu Son Olsun

  • 2001 Bana Şans Dile 

  • 1996 Bir Erkeğin Anatomisi 

Deniz Uğur'un Rol Aldığı Dizler

  • 2022 Bir Peri Masalı - Figen Kileci

  • 2021-2022 Börü 2039 - Almila Erk

  • 2021 Kırmızı Oda - Azra Mertoğlu

  • 2019-2020 Zalim İstanbul - Seher Yılmaz

  • 2018 İnsanlık Suçu - Emel Gökdemir

  • 2017 Kırgın Çiçekler - Macide 

  • 2017 Bir Deli Sevda - Alev Gökdeniz

  • 2015 Aşk Zamanı - Reyhan

  • 2015 Kara Kutu - Canan

  • 2013-2014 Umutsuz Ev Kadınları - Gülşah Taşdelen 

  • 2012 Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu - Sanem İlhanlı

  • 2011 Adını Feriha Koydum - Sanem İlhanlı

  • 2008 Paramparça Aşklar 

  • 2007 Baba Oluyorum 

  • 2007 Ertelenmiş Hayatlar 

  • 2006 Hayatım Sana Feda 

  • 2006 Sahte Prenses

  • 2005 Yağmur Zamanı 

  • 2004 Zümrüt (dizi)

  • 2001-2002 Benimle Evlenir Misin? 

  • 2000 Yalan Dünya

  • 1999 Kurtlar Sofrası 

  • 1998 Güldüren Cazibe 

  • 1993 Yaz Evi

Deniz Uğur'un Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

Deniz Uğur'un Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

  • 2015-2016 Frankenstein 

  • 2015 Guguk Kuşu

  • 2013-2014 Huysuz Müzikali

  • 1995 Çetin Ceviz 

  • 1993 Görünmeyen Dostlar

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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