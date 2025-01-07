Deniz Uğur Kimdir? Deniz Uğur'un Oyunculuk Kariyeri ve Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Deniz Uğur, 1997 yılında kendisi gibi oyuncu İsmail Hakkı Sunat ile dünyaevine girdi. Uğur ile Sunat çifti, 2004 yılında yollarını ayırdı. Deniz Uğur, gazeteci ve televizyon sunucusu Reha Muhtar ile medyada yankı uyandıran bir birliktelik yaşadı. Çiftin ikiz çocukları Mina ve Poyraz dünyaya geldikten bir süre sonra 2010 yılındaki ayrılıkları da gündemden düşmemiş ve velayet tartışması dikkat çekmişti.

Deniz Uğur, 2017 yılında rol aldığı Bir Deli Sevda dizisindeki partneri oyuncu Erdinç Gülener ile 2021 yılında dünyaevine girdi. Güzel oyuncu Deniz Uğur, aynı zamanda üç çocuk annesidir.