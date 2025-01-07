Sen Evde Hangi Süper Kahramansın?
Sen Evde Hangi Süper Kahramansın?
Hangi süper güce sahip olduğunu hiç merak ettin mi? Bu eğlenceli test ile senin evdeki süper kahraman kimliğini keşfedeceğiz! Hazırsan, başla ve içindeki gizli kahramanı ortaya çıkar!👇
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1. İlk sorumuz, adettendir :) Güçlerini ne amaçla kullanırdın?
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2. İtiraf zamanı! Sahip olduğun süper gücü sadece kendi çıkarların için kullanmayı düşünür müydün?
3. Peki, duygusal olarak güçlü müsün? Ne kadar güçlüsün? Puanla da görelim!
4. İnsanlık için çeşitli fedakarlıklar yapar mıydın? ( Yoksa umurunda olmaz mı 🤔)
5. Detaylara verdiğin önemi merak ettik! Pencere kenarları ve köşeleri gibi detaylı yerleri temizlerken hangi araçları kullanırsın?
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6. Bir olayı ele alırken ilk hangi özelliğin ön plana çıkar?
7. Yemek yapmayı seviyor musun?
8. Son olarak; diyelim ki evindeki bir alanı artık hiç temizlemek zorunda kalmayacaksın. Hangisi olsun isterdin?
Lezzet perisi!
Dokunduğun her alanı güzelleştirmek!
Evdeki huzuru sağlamak!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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