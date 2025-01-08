Evinizin Ömrünü Uzatmak İçin 10 Temizlik Tüyosu

Halı ve kilimler, tozu en çok yutan ev eşyalarından biridir. Bu nedenle evinizdeki halı ve kilimleri düzenli olarak yıkayın ya da daha detaylı bir temizlik için halı yıkamacıya verebilirsiniz. Halılarınızın ömrünü uzatan bu işlem, sizi büyük bir masraftan da kurtarır.