Evinizin Ömrünü Uzatmak İçin 10 Temizlik Tüyosu
Evinizin Ömrünü Uzatmak İçin 10 Temizlik Tüyosu
Evinizi ve eşyalarınızı koruyarak aynı eşyaları çok uzun sürelerde kullanabilirsiniz. Sadece bunun için bakım yaparak biraz emek vermeniz gerekli. Peki evde dikkat edilmesi gereken alanlar neresi? Cevabı içerikte!
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1. Evinizi havalandırmayı ihmal etmeyin!
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2. Zeminlerinizi koruyun ve sık sık temizleyin.
3. Su kaçaklarına dikkat edin.
4. Elektronik eşyalarınızın tozunu da sık sık almalısınız.
5. Pencere ve kapı contalarını da mutlaka temizleyin.
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6. Mutfak davlumbazı ve filtresini de temiz tutun.
7. Duşakabinlerin zeminine de bakım yapmalısınız.
8. Mobilyalar da zamanla aşınabilir.
9. Halılarınızı düzenli olarak yıkayın.
10. Temizlik malzemeleriniz doğal olsun.
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