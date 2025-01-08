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Evinizin Ömrünü Uzatmak İçin 10 Temizlik Tüyosu

etiket Evinizin Ömrünü Uzatmak İçin 10 Temizlik Tüyosu

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
08.01.2025 - 12:31

Evinizi ve eşyalarınızı koruyarak aynı eşyaları çok uzun sürelerde kullanabilirsiniz. Sadece bunun için bakım yaparak biraz emek vermeniz gerekli. Peki evde dikkat edilmesi gereken alanlar neresi? Cevabı içerikte!

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1. Evinizi havalandırmayı ihmal etmeyin!

Evinizi havalandırmak, ömrünü uzatmak için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biridir. Özellikle banyo gibi küfün daha çok birikeceği yerleri gün boyu bile havalandırabilirsiniz. Evinizin de sizin kadar taze havaya ihtiyacı var.

2. Zeminlerinizi koruyun ve sık sık temizleyin.

Her zeminin temizlenme şekli farklıdır. Evinizin zemini laminat, parke veya fayans gibi farklı zeminlerden oluşabilir. Mesela ahşap zeminler için çok aşındırıcı temizlik malzemesi seçmeyin. Zemini daha iyi korumak için üstüne halı serebilirsiniz.

3. Su kaçaklarına dikkat edin.

Evdeki su tesisatının bakımı, uzun vadeli problemleri engellemek için kritik bir öneme sahiptir. Özellikle banyoya ve mutfağa dikkat etmeli, çamaşır ya da bulaşık makinesi çalışırken kontrol etmelisiniz. Su başlıklarının dibinde biriken kireçleri de temizleyin.

4. Elektronik eşyalarınızın tozunu da sık sık almalısınız.

Evdeki elektronik eşyalarınızın da uzun ömürlü olabilmesi için bakım yapılması gereklidir.  Televizyonlar, bilgisayar, klima ve diğer tüm cihazların tozunun alınması, cihazların verimli çalışmasını sağlar. Biriken tozlar ciddi hasar verir.

5. Pencere ve kapı contalarını da mutlaka temizleyin.

Evin iç kısmını koruyan kapı ve pencereler de sık sık bakımı yapılması gereken bölümlerden biridir.  Zaman içinde biriken kir ve toz contaların işlevini kaybetmesine neden olur. Temizlik sırasında mikrofiber bir bezle tozlarını alabilirsiniz. Evin havasını da etkileyeceği için mutlaka dikkat edin.

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6. Mutfak davlumbazı ve filtresini de temiz tutun.

Mutfak evde en sık vakit geçirdiğimiz yerlerden olduğu için mutfakta biriken yağ ve yemek kalıntıları cihazların düzgün çalışmasını engeller. Özellikle ağır kokan yemeklerde kurtarıcımız olan mutfak davlumbazının da ömrünün uzaması için temizlememiz gerektiğini unutmamak gerekir.

7. Duşakabinlerin zeminine de bakım yapmalısınız.

Duş alırken kullandığımız sabunların kalıntıları zaman içinde derz aralarında birikmelerine neden olur. Tabii sadece bununla kalmayıp kir ve küf de birikir. Duş alanındaki derzleri uygun bir temizleyici ile temizleyebilirsiniz. Ayrıca bu alanda fazla su bırakmayın.

8. Mobilyalar da zamanla aşınabilir.

Mobilyalar, evin estetiklik açısından önemli bir yere sahiptirler. Üstünde her gün saatlerce oturduğumuz koltuklara da bakım yapılması şart. Mobilyalarınızı direkt güneş görmesi renginin solmasını sağlar. Mobilyalarınızın uzun süre dayanması için koltuk yıkama makinesi ile kirinden arındırın.

9. Halılarınızı düzenli olarak yıkayın.

Halı ve kilimler, tozu en çok yutan ev eşyalarından biridir. Bu nedenle evinizdeki halı ve kilimleri düzenli olarak yıkayın ya da daha detaylı bir temizlik için halı yıkamacıya verebilirsiniz. Halılarınızın ömrünü uzatan bu işlem, sizi büyük bir masraftan da kurtarır.

10. Temizlik malzemeleriniz doğal olsun.

Evde herhangi bir yeri temizlerken ona uygun bir temizleyici seçmek çok daha doğrudur. Diğer seçeneklerden birisi de sirke, karbonat, limon gibi doğal malzemelerle temizlik yapmaktır. Hem yüzeylerin hem de cildinizin zarar görmemesi için tercih edilebilecek yöntemlerdendir.

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