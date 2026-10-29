Anne Yarısı'nın Nazlı'sı Meğer TikTok Fenomeniymiş: Yeliz Korkmaz'dan Oyunculuk Yanıtı
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NOW ekranlarında salı akşamları yayınlanan Anne Yarısı’nda Nazlı’yı canlandıran Yeliz Korkmaz, fenomenlikten oyunculuğa geçişle ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtsız bırakmadı. TikTok’ta Semiraminta adıyla tanınan genç isim, “Ben de aynı gemideyim. Herkes sevdiği işi yapmalı, herkes hayallerinin peşinden gitmeli” dedi. Bir süredir dizilerde rol alan Korkmaz’ın sözleri sosyal medyada dikkat çekti.
KAYNAK: İbrahim Savun
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Anne Yarısı'nın Nazlı'sı Yeliz Korkmaz, fenomenlikten oyunculuğa geçiş sorusuna "Ben de aynı gemideyim" diye yanıt verdi.
TikTok'ta 12,6 milyon takipçiye ulaşan Semiraminta, ilk dizi deneyimini Rüya Gibi'de yaşadı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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