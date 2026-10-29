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Anne Yarısı'nın Nazlı'sı Meğer TikTok Fenomeniymiş: Yeliz Korkmaz'dan Oyunculuk Yanıtı

Anne Yarısı'nın Nazlı'sı Meğer TikTok Fenomeniymiş: Yeliz Korkmaz'dan Oyunculuk Yanıtı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 08:46
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NOW ekranlarında salı akşamları yayınlanan Anne Yarısı’nda Nazlı’yı canlandıran Yeliz Korkmaz, fenomenlikten oyunculuğa geçişle ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtsız bırakmadı. TikTok’ta Semiraminta adıyla tanınan genç isim, “Ben de aynı gemideyim. Herkes sevdiği işi yapmalı, herkes hayallerinin peşinden gitmeli” dedi. Bir süredir dizilerde rol alan Korkmaz’ın sözleri sosyal medyada dikkat çekti.

KAYNAK: İbrahim Savun

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Anne Yarısı'nın Nazlı'sı Yeliz Korkmaz, fenomenlikten oyunculuğa geçiş sorusuna "Ben de aynı gemideyim" diye yanıt verdi.

Anne Yarısı'nın Nazlı'sı Yeliz Korkmaz, fenomenlikten oyunculuğa geçiş sorusuna "Ben de aynı gemideyim" diye yanıt verdi.

NOW ekranlarında salı akşamları yayınlanan Anne Yarısı'nın Nazlı'sı Yeliz Korkmaz, fenomenlikten oyunculuğa geçişle ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtsız bırakmadı.

TikTok'ta Semiraminta adıyla tanınan genç oyuncu, sosyal medyadan setlere uzanan kendi yolculuğunu hatırlatarak net bir tavır ortaya koydu.

Korkmaz, 'Ben de aynı gemideyim. Herkes sevdiği işi yapmalı, herkes hayallerinin peşinden gitmeli' sözleriyle dikkat çekti.

Sosyal medya fenomenlerinin dizilerde rol alması zaman zaman izleyiciler arasında tartışma konusu oluyor. Korkmaz ise bu soruya mesafeli durmak yerine kendini de aynı kervanın içinde görerek yanıt verdi. Kısa ama net cümleleri, fenomen oyuncular tartışmasına bizzat bu yoldan geçen bir ismin gözünden bakıyor.

TikTok'ta 12,6 milyon takipçiye ulaşan Semiraminta, ilk dizi deneyimini Rüya Gibi'de yaşadı.

TikTok'ta 12,6 milyon takipçiye ulaşan Semiraminta, ilk dizi deneyimini Rüya Gibi'de yaşadı.

1999 doğumlu olduğu bilinen Yeliz Korkmaz İstanbul'da doğdu, ailesinin kökleri ise Niğde'ye dayanıyor. Korkmaz'ın adı ilk olarak TikTok ve Instagram paylaşımlarıyla duyuldu. Semiraminta hesabıyla milyonlarca kişiye ulaşan genç isim, Şubat ayında Habertürk'e verdiği röportajda TikTok'taki takipçi sayısının 12,6 milyonu bulduğunu anlatmıştı.

Aynı röportajda tek çocuk olduğunu, annesinin kuaför olduğunu ve makyaja ilgisinin buradan geldiğini anlatan Korkmaz, sosyal medyada aldığı eğitimlerin ve edindiği deneyimin kendini geliştirdiğini de söylemişti.

Oyunculuk ve kamera önü eğitimleri aldıktan sonra dizilerde görünmeye başlayan Korkmaz'ın ekranda dikkat çeken ilk rolü, Show TV'de yayınlanan Rüya Gibi'deki Sezen oldu.

Oyunculuğun uzun süredir istediği bir alan olduğunu söyleyen genç oyuncu, o dönem 'Şimdi ise hayalini kurduğum mesleğe ilk adımımı atmış gibi hissediyorum' demişti.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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