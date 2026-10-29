Anne Yarısı'nın Nazlı'sı Meğer TikTok Fenomeniymiş: Yeliz Korkmaz'dan Oyunculuk Yanıtı

1999 doğumlu olduğu bilinen Yeliz Korkmaz İstanbul'da doğdu, ailesinin kökleri ise Niğde'ye dayanıyor. Korkmaz'ın adı ilk olarak TikTok ve Instagram paylaşımlarıyla duyuldu. Semiraminta hesabıyla milyonlarca kişiye ulaşan genç isim, Şubat ayında Habertürk'e verdiği röportajda TikTok'taki takipçi sayısının 12,6 milyonu bulduğunu anlatmıştı.

Aynı röportajda tek çocuk olduğunu, annesinin kuaför olduğunu ve makyaja ilgisinin buradan geldiğini anlatan Korkmaz, sosyal medyada aldığı eğitimlerin ve edindiği deneyimin kendini geliştirdiğini de söylemişti.

Oyunculuk ve kamera önü eğitimleri aldıktan sonra dizilerde görünmeye başlayan Korkmaz'ın ekranda dikkat çeken ilk rolü, Show TV'de yayınlanan Rüya Gibi'deki Sezen oldu.

Oyunculuğun uzun süredir istediği bir alan olduğunu söyleyen genç oyuncu, o dönem 'Şimdi ise hayalini kurduğum mesleğe ilk adımımı atmış gibi hissediyorum' demişti.