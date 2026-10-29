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Tepe İnişi Sporcusu Ramazan Ayvaz Merdivenli Sokaklardan İnerken Yaşadığı Kazayı Paylaştı

Tepe İnişi Sporcusu Ramazan Ayvaz Merdivenli Sokaklardan İnerken Yaşadığı Kazayı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.10.2026 - 08:48 Son Güncelleme: 29.10.2026 - 09:14

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Çoğumuz için bir merdiveni yürüyerek inmek bile dikkat gerektiren sıradan bir iş. Adrenalin tutkunları ise dünyayı bambaşka bir gözle algılıyor ve bizim için akılalmaz görünen şeyler onların gündelik hayatının doğal bir parçasına dönüşüyor. Dik yamaçlara kurulmuş mahalleler, dar sokaklar ve yüzlerce basamak, bu insanlar için bir oyun alanı anlamına geliyor.

'ramazan.ayvazz' isimli kullanıcı, downhill bisikletiyle yokuşlu yollara sahip sokaklarından ve dar basamaklı geçitlerden indiği anları kaydetti. Sporcunun nefes kesen bu inişi, kaza ile sona erdi. İzleyenlerin nefesini daha başlar başlamaz kesen video, yürekleri ağızlara getirdi. 

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Peki urban downhill yani tepe inişi tam olarak nedir?

Peki urban downhill yani tepe inişi tam olarak nedir?

Urban downhill, dağ bisikleti downhill'inin hızını ve teknik zorluğunu doğadan alıp şehrin ortasına taşıyan bir spor dalı. Sporcular patika ve toprak yol yerine asfalt, kaldırım taşı, duvar kenarı ve merdivenlerden oluşan parkurlarda, start noktasından bitiş çizgisine kadar yokuş aşağı en kısa sürede inmeye çalışıyor. Bazı yarışlarda sokaklara yapay atlama rampaları ve engeller de ekleniyor.

Bu alanın en bilinen yarışı, 2003'ten bu yana Şili'nin Valparaíso kentinde düzenlenen Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Kentin tepelerindeki dar sokakları ve merdivenleri kullanan yarış, bugüne kadar 27 farklı ülkeden 300'den fazla sürücüyü ağırladı. Hızın yüksek, hata payının düşük olduğu bu parkurlarda sporcular tam yüz kask, koruyucu giysi ve diz koruması kullanıyor. Zira bir basamağı yanlış hesaplamak bile dengeyi bir anda bozmaya yetiyor. Dağın yerini sokakların aldığı bu disiplin, her gün önünden geçtiğimiz merdivenlere adrenalin tutkunlarının gözüyle bakmamıza neden oluyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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