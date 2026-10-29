Tepe İnişi Sporcusu Ramazan Ayvaz Merdivenli Sokaklardan İnerken Yaşadığı Kazayı Paylaştı

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Çoğumuz için bir merdiveni yürüyerek inmek bile dikkat gerektiren sıradan bir iş. Adrenalin tutkunları ise dünyayı bambaşka bir gözle algılıyor ve bizim için akılalmaz görünen şeyler onların gündelik hayatının doğal bir parçasına dönüşüyor. Dik yamaçlara kurulmuş mahalleler, dar sokaklar ve yüzlerce basamak, bu insanlar için bir oyun alanı anlamına geliyor.
'ramazan.ayvazz' isimli kullanıcı, downhill bisikletiyle yokuşlu yollara sahip sokaklarından ve dar basamaklı geçitlerden indiği anları kaydetti. Sporcunun nefes kesen bu inişi, kaza ile sona erdi. İzleyenlerin nefesini daha başlar başlamaz kesen video, yürekleri ağızlara getirdi.
Peki urban downhill yani tepe inişi tam olarak nedir?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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