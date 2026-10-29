Tepe İnişi Sporcusu Ramazan Ayvaz Merdivenli Sokaklardan İnerken Yaşadığı Kazayı Paylaştı

Çoğumuz için bir merdiveni yürüyerek inmek bile dikkat gerektiren sıradan bir iş. Adrenalin tutkunları ise dünyayı bambaşka bir gözle algılıyor ve bizim için akılalmaz görünen şeyler onların gündelik hayatının doğal bir parçasına dönüşüyor. Dik yamaçlara kurulmuş mahalleler, dar sokaklar ve yüzlerce basamak, bu insanlar için bir oyun alanı anlamına geliyor.

'ramazan.ayvazz' isimli kullanıcı, downhill bisikletiyle yokuşlu yollara sahip sokaklarından ve dar basamaklı geçitlerden indiği anları kaydetti. Sporcunun nefes kesen bu inişi, kaza ile sona erdi. İzleyenlerin nefesini daha başlar başlamaz kesen video, yürekleri ağızlara getirdi.

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