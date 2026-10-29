Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy Kasım Ayının En Şanslı Dört Burcunu Sıraladı

1. Yay

2. Akrep

3. Aslan

4. Yengeç

Astrolojide on iki burç dört elemente ayrılıyor ve Kasım listesindeki burçlar bu bakımdan dengeli bir dağılım gösteriyor. Yay ile Aslan ateş elementine, Akrep ile Yengeç ise su elementine ait. Ateş burçları hareketli, cesur ve girişken yapılarıyla bilinirken, su burçları duygusal derinlikleri ve sezgisel yönleriyle öne çıkıyor.

Listenin başındaki Yay burcunu astroloji geleneği, şans ve bolluk gezegeni olarak anılan Jüpiter'in yönettiğine inanıyor. Aslan burcunun yöneticisi Güneş, Yengeç burcunun yöneticisi ise Ay. Akrep için geleneksel olarak Mars, modern astrolojide ise Plüton anılıyor.

Üstelik Güneş, Kasım'ın büyük bölümünü Akrep burcunda geçiriyor ve ayın son günlerinde Yay burcuna geçiyor. Bu nedenle hem Akrep hem de Yay burcunun kendi dönemlerini yaşadığı bir ay bizi bekliyor. Elbette astrolojik yorumlar doğum haritasındaki diğer yerleşimlere göre kişiden kişiye değişiyor, dolayısıyla bu liste daha çok genel bir rehber olarak okunmalı.