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Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy Kasım Ayının En Şanslı Dört Burcunu Sıraladı

Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy Kasım Ayının En Şanslı Dört Burcunu Sıraladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.10.2026 - 08:40

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Yeni yıla çok yaklaştık. Herkes kalan şu kısa sürede bu yılki hedeflerini tamamlayıp tamamlayamayacağını düşünürken bir yandan da yeni hedefleri için hazırlığa başladı. Takvimlerin Kasım'ı göstermeye başlamasıyla birlikte yeni ayın bizim için neler getireceği merakı da her zamanki gibi gündemimizde yerini aldı. Özellikle iş, para ve ilişkiler gibi hayatımızın kilit başlıklarında şansın hangi burçların yanında olacağı, astroloji meraklılarının her ay en çok konuştuğu konuların başında geliyor.

Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy da paylaştığı videoda Kasım ayının en şanslı burçlarını sıraladı. Listenin ilk sırasında yer alan burç yeni aya heyecanlı bir giriş yaparken, listede yer almayan burçlar için şans yine başka bahara kaldı. 

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Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy'un söylediğine göre Kasım ayının en şanslı burçları;

Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy'un söylediğine göre Kasım ayının en şanslı burçları;

1. Yay

2. Akrep

3. Aslan

4. Yengeç

Astrolojide on iki burç dört elemente ayrılıyor ve Kasım listesindeki burçlar bu bakımdan dengeli bir dağılım gösteriyor. Yay ile Aslan ateş elementine, Akrep ile Yengeç ise su elementine ait. Ateş burçları hareketli, cesur ve girişken yapılarıyla bilinirken, su burçları duygusal derinlikleri ve sezgisel yönleriyle öne çıkıyor.

Listenin başındaki Yay burcunu astroloji geleneği, şans ve bolluk gezegeni olarak anılan Jüpiter'in yönettiğine inanıyor. Aslan burcunun yöneticisi Güneş, Yengeç burcunun yöneticisi ise Ay. Akrep için geleneksel olarak Mars, modern astrolojide ise Plüton anılıyor.

Üstelik Güneş, Kasım'ın büyük bölümünü Akrep burcunda geçiriyor ve ayın son günlerinde Yay burcuna geçiyor. Bu nedenle hem Akrep hem de Yay burcunun kendi dönemlerini yaşadığı bir ay bizi bekliyor. Elbette astrolojik yorumlar doğum haritasındaki diğer yerleşimlere göre kişiden kişiye değişiyor, dolayısıyla bu liste daha çok genel bir rehber olarak okunmalı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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