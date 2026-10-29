Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy Kasım Ayının En Şanslı Dört Burcunu Sıraladı

Yeni yıla çok yaklaştık. Herkes kalan şu kısa sürede bu yılki hedeflerini tamamlayıp tamamlayamayacağını düşünürken bir yandan da yeni hedefleri için hazırlığa başladı. Takvimlerin Kasım'ı göstermeye başlamasıyla birlikte yeni ayın bizim için neler getireceği merakı da her zamanki gibi gündemimizde yerini aldı. Özellikle iş, para ve ilişkiler gibi hayatımızın kilit başlıklarında şansın hangi burçların yanında olacağı, astroloji meraklılarının her ay en çok konuştuğu konuların başında geliyor.
Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy da paylaştığı videoda Kasım ayının en şanslı burçlarını sıraladı. Listenin ilk sırasında yer alan burç yeni aya heyecanlı bir giriş yaparken, listede yer almayan burçlar için şans yine başka bahara kaldı.
Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy'un söylediğine göre Kasım ayının en şanslı burçları;
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