Merkür-Mars Karesi: 4 Burç Söylediği Sözlere Dikkat Etmeli!

Bazen tek bir cümle, günlerce sürecek bir küslüğe dönüşebiliyor. Hele ki gökyüzünde iletişim gezegeni Merkür ile savaşçı Mars birbirine kafa tutuyorsa! 30 Ekim akşamı Akrep burcunda retro hareketini sürdüren Merkür, Aslan burcundaki Mars ile kare açı yapıyor.

Astrolojide bu açı sabırsızlık, sivri dil ve ani çıkışlarla ilişkilendiriliyor. Özellikle sabit burçlar bu gerilimi daha yoğun hissedebilir. Ağızdan çıkan her söz, normalden daha keskin algılanabilir.

İşte söylediği sözlere dikkat etmesi gereken o 4 burç!