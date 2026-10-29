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Merkür-Mars Karesi: 4 Burç Söylediği Sözlere Dikkat Etmeli!

Merkür-Mars Karesi: 4 Burç Söylediği Sözlere Dikkat Etmeli!

burç
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.10.2026 - 08:01
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Bazen tek bir cümle, günlerce sürecek bir küslüğe dönüşebiliyor. Hele ki gökyüzünde iletişim gezegeni Merkür ile savaşçı Mars birbirine kafa tutuyorsa! 30 Ekim akşamı Akrep burcunda retro hareketini sürdüren Merkür, Aslan burcundaki Mars ile kare açı yapıyor. 

Astrolojide bu açı sabırsızlık, sivri dil ve ani çıkışlarla ilişkilendiriliyor. Özellikle sabit burçlar bu gerilimi daha yoğun hissedebilir. Ağızdan çıkan her söz, normalden daha keskin algılanabilir.

İşte söylediği sözlere dikkat etmesi gereken o 4 burç!

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Boğa

Boğa

Sakinliğiyle bilinen Boğa, bu kez ilişkilerinde sabrının sınandığını hissedebilir. Karşı burcunda ilerleyen retro Merkür, partnerinizle ya da yakın bir arkadaşınızla yarım kalmış bir konuşmayı yeniden gündeme getirebilir.

Haklı olduğunuzu düşündüğünüz bir konuda geri adım atmak istemeyebilirsiniz. Ama bu kez fikrinizi savunurken ses tonunuza dikkat etmek, konuşmanın tatlıya bağlanmasını sağlayabilir.

Aslan

Aslan

Mars burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz zaten yüksek! Bu açıyla birlikte düşündüklerinizi hiç filtrelemeden söyleme isteği artabilir. Özellikle ev ve aile konularında eski bir mesele yeniden açılabilir.

Kendinizi ifade etmek sizin için çok önemli ama bu kez dinlemeye de biraz alan açmak işinizi kolaylaştırabilir. Tek seferde her şeyi anlatmak yerine, konuşmayı daha sakin bir zamana bırakmayı deneyin.

Akrep

Akrep

Merkür retrosu burcunuzda ilerliyor ve geçmişte içinize attığınız bazı düşünceler yeniden aklınıza gelebilir. Mars'la oluşan kare açı ise bunları dile getirme isteğinizi artırabilir.

Özellikle iş hayatında ya da otorite konumundaki kişilerle konuşurken sözlerinizi dikkatle seçmek önemli. Haklı olduğunuz bir konuda bile sert bir ifade, asıl anlatmak istediğinizin gölgede kalmasına neden olabilir.

Kova

Kova

Kova için bu açı, kariyer ile ilişkiler arasında bir gerilim yaratabilir. Karşı burcunuzdaki Mars partnerinizle konuşmalarınızı hareketlendirirken, retro Merkür iş hayatınızdaki eski bir konuyu yeniden önünüze getirebilir.

Fikirlerinizi savunurken karşınızdakinin kendini eleştirilmiş hissetmemesine özen göstermek önemli. Yanlış anlaşıldığınızı fark ettiğinizde savunmaya geçmek yerine, ne demek istediğinizi yeniden açıklamak yeterli olabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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