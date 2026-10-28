Kasım Sonuna Kadar Hayatları Değişecek 3 Burç Belli Oldu!
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Kasım ayı, bazı burçlar için uzun zamandır bekledikleri güzel gelişmeleri beraberinde getirebilir! Astrolog Leslie Hale'in YourTango için kaleme aldığı değerlendirmeye göre, Merkür ve Venüs retrosunun sona ermesiyle birlikte üç burcun hayatında belirgin bir rahatlama yaşanacak.
Özellikle aşk, kariyer ve maddi konularda yüzleri güldürecek gelişmeler kapıda. İşte kasım ayının sonuna kadar hayatları olumlu yönde değişebilecek o üç burç!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kasım ayı, gökyüzündeki hareketlilikle birlikte bazı burçlar için yeni başlangıçların habercisi oluyor!
Yay Burcu: Zorlu Günler Geride Kalıyor, Yeni Fırsatlar Kapıda!
Akrep Burcu: Kafa Karışıklıkları Bitiyor, Kontrol Yeniden Ellerine Geçiyor!
Koç Burcu: Aşk, Sosyal Hayat ve Yeni Başlangıçlar Ön Planda!
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