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Kasım Sonuna Kadar Hayatları Değişecek 3 Burç Belli Oldu!

Kasım Sonuna Kadar Hayatları Değişecek 3 Burç Belli Oldu!

Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 19:45
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Kasım ayı, bazı burçlar için uzun zamandır bekledikleri güzel gelişmeleri beraberinde getirebilir! Astrolog Leslie Hale'in YourTango için kaleme aldığı değerlendirmeye göre, Merkür ve Venüs retrosunun sona ermesiyle birlikte üç burcun hayatında belirgin bir rahatlama yaşanacak. 

Özellikle aşk, kariyer ve maddi konularda yüzleri güldürecek gelişmeler kapıda. İşte kasım ayının sonuna kadar hayatları olumlu yönde değişebilecek o üç burç!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Kasım ayı, gökyüzündeki hareketlilikle birlikte bazı burçlar için yeni başlangıçların habercisi oluyor!

Kasım ayı, gökyüzündeki hareketlilikle birlikte bazı burçlar için yeni başlangıçların habercisi oluyor!

Astrolog Leslie Hale'in YourTango'da yayımlanan analizine göre, son dönemde yaşanan belirsizlikler ve geçmişten gelen meselelerle uğraşan üç burç, kasım ayının sonuna doğru kendilerini çok daha iyi hissetmeye başlayacak. 

Özellikle 13 Kasım'da Merkür ve Venüs'ün retro hareketlerini tamamlaması, ilişkilerdeki karışıklıkların giderilmesine ve ertelenen kararların yeniden gündeme gelmesine yardımcı olabilir. 22 Kasım'da Güneş'in Yay burcuna geçmesiyle birlikte ise iyimserlik, hareketlilik ve yeni fırsatlar ön plana çıkacak.

Ayın son günlerinde yaşanacak diğer gezegen hareketleri de bazı burçların kariyer, aşk ve sosyal hayatlarında olumlu gelişmelere zemin hazırlayabilir. Peki, kasım ayında şansı dönmeye başlayacak burçlar hangileri?

Yay Burcu: Zorlu Günler Geride Kalıyor, Yeni Fırsatlar Kapıda!

Yay Burcu: Zorlu Günler Geride Kalıyor, Yeni Fırsatlar Kapıda!

Son dönemde hem ilişkilerinde hem de maddi konularda geçmişin yükünü taşıyan Yay burçları için kasım ayı önemli bir dönüm noktası olabilir. Merkür ve Venüs retrosunun yarattığı belirsizlikler, geçmişte kapanmamış meselelerin yeniden gündeme gelmesine neden olmuş olabilir. Ancak 13 Kasım itibarıyla bu gezegenlerin ileri hareketine geçmesi, Yay burçlarının üzerindeki ağırlığı yavaş yavaş hafifletecek.

22 Kasım'da Güneş'in Yay burcuna geçmesiyle birlikte özgüven ve enerji yeniden yükselmeye başlayacak. Sosyal hayatta daha görünür olmak, yeni insanlarla tanışmak ve uzun zamandır ertelenen planları hayata geçirmek için oldukça uygun bir dönem başlayabilir. 

Venüs'ün Terazi burcundaki hareketi, arkadaşlıkları ve sosyal ilişkileri desteklerken 25 Kasım'da Mars'ın Başak burcuna geçmesi kariyer alanında yeni fırsatların önünü açabilir. Jüpiter'in Aslan burcundaki konumu ise Yayların gelecek hedeflerini yeniden şekillendirmesine yardımcı olacak. Kısacası kasım ayının sonunda Yay burçları, kendilerini çok daha enerjik ve umutlu hissedebilir!

Akrep Burcu: Kafa Karışıklıkları Bitiyor, Kontrol Yeniden Ellerine Geçiyor!

Akrep Burcu: Kafa Karışıklıkları Bitiyor, Kontrol Yeniden Ellerine Geçiyor!

Merkür ve Venüs retrosunun etkilerini en yoğun hisseden burçlardan biri de Akrepler oldu. Özellikle ilişkiler, geçmişten gelen duygusal meseleler ve kişisel kararlar konusunda yaşanan kararsızlıklar, son haftalarda Akrep burçlarını epey yormuş olabilir. 25 Ekim'de Venüs'ün yeniden Terazi burcuna dönmesiyle geçmişte üzeri kapatılan bazı konular tekrar gündeme gelmiş olabilir. Ancak 13 Kasım'da Venüs ve Merkür'ün ileri harekete geçmesiyle birlikte bu karmaşık dönem yavaş yavaş geride kalacak.

Kasım ayının sonlarına doğru Mars'ın Başak burcuna geçmesi, Akrep burçlarının sosyal çevrelerinde hareketli ve verimli bir dönemin başlamasını sağlayabilir. Yeni bağlantılar kurmak, arkadaşlıkları güçlendirmek ve ortak projelere yönelmek için fırsatlar doğabilir. 

Merkür'ün Akrep burcundaki ileri hareketi ise iletişim becerilerini ve zihinsel netliği destekleyecek. 22 Kasım'da Güneş'in Yay burcuna geçmesiyle birlikte maddi güvence, kazançlar ve hayatı daha sağlam temeller üzerine kurma isteği ön plana çıkacak. Kasım ayının sonunda Akrepler, hem duygusal hem de maddi açıdan kendilerini daha dengeli hissedebilir.

Koç Burcu: Aşk, Sosyal Hayat ve Yeni Başlangıçlar Ön Planda!

Koç Burcu: Aşk, Sosyal Hayat ve Yeni Başlangıçlar Ön Planda!

Koç burçları için son dönem özellikle maddi sorumluluklar ve geçmiş ilişkilerle ilgili meseleler nedeniyle pek de kolay geçmemiş olabilir. Bazı Koçlar kapanması gereken defterlerle uğraşırken bazıları da finansal konularda daha dikkatli hareket etmek zorunda kalmış olabilir. 

,Ancak 13 Kasım'da Merkür ve Venüs retrosunun sona ermesiyle birlikte bu konularda rahatlama başlayabilir. Özellikle Venüs'ün Terazi burcunda ileri harekete geçmesi, ikili ilişkilerde daha uyumlu bir dönemin kapısını aralayacak.

22 Kasım'da Güneş'in Yay burcuna geçmesi ise Koç burçlarının keşfetme ve yeniliklere yönelme isteğini artırabilir. Yeni şeyler öğrenmek, seyahat planları yapmak ve farklı deneyimlere açık olmak bu dönemde çok daha cazip hale gelecek. Üstelik Jüpiter'in Aslan burcundaki hareketi aşk hayatını, arkadaşlıkları ve sosyal ilişkileri desteklemeye devam edecek. Yeni tanışmalar, keyifli buluşmalar ve romantik gelişmeler gündeme gelebilir. Kasım ayı, Koç burçları için geçmişin yüklerinden sıyrılıp hayatın keyifli taraflarına yeniden odaklandıkları bir dönem olabilir!

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Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu
Magazin ve TV Editörü
Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
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