Atıksız Ev Temizliği Nedir, Nasıl Yapılır?

Market raflarında gördüğünüz temizlik ürünleri cazip olabilir ama içinde neler olduğunu biliyor musunuz? Atıksız bir yaklaşım için karbonat, sirke ve limon gibi doğal malzemelerle kendi temizlik ürünlerinizi yapabilirsiniz. Sirke ve suyu karıştırarak elde edeceğiniz spreyi, camlarınızı parlatmak için kullanabilirsiniz! Veya karbonat ve limon karışımıyla da mutfak tezgahınız için doğal bir temizlik malzemesi elde edebilirsiniz. Üstelik hem cebinizden fazla para çıkmaz hem de plastik ambalaj atığını sıfıra indirirsiniz.