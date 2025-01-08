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Evdeki Rutinine Göre Sen Hangi Ünlüsün?

etiket Evdeki Rutinine Göre Sen Hangi Ünlüsün?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
08.01.2025 - 10:31

Evdeki rutinlerin, aslında içindeki ünlü ruhunu ortaya çıkarabilir mi? Sabah kahveni nasıl içiyorsun, hafta sonlarını nasıl geçiriyorsun? Tüm bu detaylar bir araya gelince, hangi ünlüye benzediğini buluyoruz! 

Hazırsan, hemen teste başla!

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1. Temizlik sırasında hangi müziği tercih edersin?

2. Hangi temizlik faaliyeti seni en çok yoruyor?

3. Gün içinde sık sık mola vererek dinleniyor musun?

4. Bir de uyku düzenini sorsak?

5. Eve geldiğinde ne yapıyorsun?

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6. Evde vakit geçirirken en çok ne yaparsın?

7. Uyumadan önce çay, kahve gibi içecekler tüketiyor musun?

8. Gözlerini kapatmadan önce son baktığın şey hangisi oluyor?

Taylor Swift

Taylor Swift

Sen tam bir Taylor Swift'sin! Evde geçirdiğin zaman, hem üretken hem de huzur dolu. Tıpkı Taylor gibi, kendi alanını adeta bir yaratım merkezi haline getiriyorsun. Battaniye altında bir kitap okurken ya da gün batımında kahve eşliğinde yazı yazarken bulabiliriz seni. Evdeki her köşe sana ait ve düzeninle, sakinliğinle adeta bir sanat eserine dönüşüyor. Duygularını ifade etmekten korkmayan, kendine özel alanlar yaratan birisin. Hayatını melodilerle renklendiren, zarif ama güçlü bir ruh taşıyorsun.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence

Sen tam bir Jennifer Lawrence gibisin! Evdeki anların, eğlence ve samimiyet dolu. Tıpkı Jennifer'ın içten ve doğal tavırları gibi, sen de olduğun gibisin ve bundan keyif alıyorsun. Film/dizi maratonlarıyla zaman geçirirken kahkahaların evi dolduruyor. Yaptığın şakalar ve eğlenceli anların, çevrendekilere enerji veriyor. Rahat bir eşofman içinde bile ışık saçmayı başarıyorsun. Evde vakit geçirmek, senin için basit bir kaçamak değil, bir yaşam tarzı. Her anı eğlenceli bir şova dönüştürme yeteneğinle tam bir yıldızsın!

Gordon Ramsey

Gordon Ramsey

Senin evdeki halin tam bir Gordon Ramsay! Mutfak, senin oyun alanın ve her tarif seninle adeta bir sanat eserine dönüşüyor. Yemek yaparken sadece lezzet değil, estetik ve kusursuzluk da senin için önemli. Yeni tarifler keşfetmekten, aromalar ve baharatlarla oynamaktan büyük bir keyif alıyorsun. Sadece kendine değil, sevdiklerine de bu lezzet şölenini sunmayı seviyorsun. Ama dur, hepsi bu kadar değil! Aynı zamanda düzenli, planlı ve detaycı bir yapın var. Mutfağın, senin enerjinle dolup taşarken, çevrene ilham veren bir lider gibi parlıyorsun. Herkesin 'Bunu nasıl yapıyorsun?' diye sorması an meselesi!

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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