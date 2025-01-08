Evdeki Rutinine Göre Sen Hangi Ünlüsün?
Evdeki Rutinine Göre Sen Hangi Ünlüsün?
Evdeki rutinlerin, aslında içindeki ünlü ruhunu ortaya çıkarabilir mi? Sabah kahveni nasıl içiyorsun, hafta sonlarını nasıl geçiriyorsun? Tüm bu detaylar bir araya gelince, hangi ünlüye benzediğini buluyoruz!
Hazırsan, hemen teste başla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Temizlik sırasında hangi müziği tercih edersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Hangi temizlik faaliyeti seni en çok yoruyor?
3. Gün içinde sık sık mola vererek dinleniyor musun?
4. Bir de uyku düzenini sorsak?
5. Eve geldiğinde ne yapıyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Evde vakit geçirirken en çok ne yaparsın?
7. Uyumadan önce çay, kahve gibi içecekler tüketiyor musun?
8. Gözlerini kapatmadan önce son baktığın şey hangisi oluyor?
Taylor Swift
Jennifer Lawrence
Gordon Ramsey
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın