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iPhone'larda Ekran Parlaklığı Neden Kendi Kendine Değişiyor?

iPhone'larda Ekran Parlaklığı Neden Kendi Kendine Değişiyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.01.2025 - 13:18

Her yıl yeni modeliyle teknoloji dünyasını sallayan iPhone bazı özellikleriyle kullanıcılarını memnuniyetsiz bırakabiliyor. Bu özelliklerinden bir tanesi de otomatik parlaklık özelliği. Birçok kullanıcı ekran parlaklığının durduk yere sönüp tekrar canlanmasını bir sorun olarak görüyor. Ama aslında bu bir sorun değil iPhone'nin bir özelliği. İşte detaylar…

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iPhone kullanıcılarının sıkça dile getirdiği sorunlardan biri ekran parlaklığının kendi kendine değişmesi. Aslında bu durumun nedeni iPhone’un gelişmiş teknolojisinde saklı.

iPhone kullanıcılarının sıkça dile getirdiği sorunlardan biri ekran parlaklığının kendi kendine değişmesi. Aslında bu durumun nedeni iPhone’un gelişmiş teknolojisinde saklı.

Telefonlarda yer alan “Otomatik Parlaklık” özelliği ekranın parlaklığını ortam ışığına göre ayarlayan bir mekanizmadır. Bu özellik,cihazın içindeki ortam ışığı sensörü sayesinde çalışır ve o anki ışık koşullarına uygun bir ekran deneyimi sunmayı amaçlar.

Telefonlarda yer alan “Otomatik Parlaklık” özelliği ekranın parlaklığını ortam ışığına göre ayarlayan bir mekanizmadır. Bu özellik,cihazın içindeki ortam ışığı sensörü sayesinde çalışır ve o anki ışık koşullarına uygun bir ekran deneyimi sunmayı amaçlar.

Eğer ekran parlaklığının sürekli değişmesi sizi rahatsız ediyorsa “Otomatik Parlaklık” özelliğini kapatarak bu durumu kontrol altına alabilirsiniz. Bunun için:

Eğer ekran parlaklığının sürekli değişmesi sizi rahatsız ediyorsa “Otomatik Parlaklık” özelliğini kapatarak bu durumu kontrol altına alabilirsiniz. Bunun için:

Ayarlar > Erişilebilirlik > Ekran ve Metin Boyutu sekmesine gidin. Sayfanın en altındaki “Otomatik Parlaklık” seçeneğini devre dışı bırakın.

Ayarlar > Erişilebilirlik > Ekran ve Metin Boyutu sekmesine gidin. Sayfanın en altındaki “Otomatik Parlaklık” seçeneğini devre dışı bırakın.

Ayrıca, ekran parlaklığını manuel olarak ayarlamak için: Denetim Merkezi’ni açarak parlaklık simgesini yukarı ya da aşağı sürükleyebilirsiniz.

Ayrıca, ekran parlaklığını manuel olarak ayarlamak için: Denetim Merkezi’ni açarak parlaklık simgesini yukarı ya da aşağı sürükleyebilirsiniz.
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Ayarlar > Ekran ve Parlaklık sekmesinden parlaklık ayarını kendiniz belirleyebilirsiniz.

Ayarlar > Ekran ve Parlaklık sekmesinden parlaklık ayarını kendiniz belirleyebilirsiniz.

Ama unutmayın ekran parlaklığını manuel olarak düşük seviyelerde kullanmak hem gözlerinizi rahatlatır hem de iPhone’un pil ömrünü de uzatır. Eğer cihazınızın şarjının daha uzun süre dayanmasını istiyorsanız ya soluk ekran kullanmalı ya da telefonunuzu otomatik parlaklık özelliğinde tutmalısınız.

Ama unutmayın ekran parlaklığını manuel olarak düşük seviyelerde kullanmak hem gözlerinizi rahatlatır hem de iPhone’un pil ömrünü de uzatır. Eğer cihazınızın şarjının daha uzun süre dayanmasını istiyorsanız ya soluk ekran kullanmalı ya da telefonunuzu otomatik parlaklık özelliğinde tutmalısınız.

Sonuç olarak iPhone’un gelişmiş sensörleri sayesinde ekran parlaklığı otomatik olarak ayarlanıyor olsa da bu özellik kullanıcı tercihlerine göre özelleştirilebilir. Tercih sizin!

Sonuç olarak iPhone’un gelişmiş sensörleri sayesinde ekran parlaklığı otomatik olarak ayarlanıyor olsa da bu özellik kullanıcı tercihlerine göre özelleştirilebilir. Tercih sizin!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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