iPhone'larda Ekran Parlaklığı Neden Kendi Kendine Değişiyor?

Her yıl yeni modeliyle teknoloji dünyasını sallayan iPhone bazı özellikleriyle kullanıcılarını memnuniyetsiz bırakabiliyor. Bu özelliklerinden bir tanesi de otomatik parlaklık özelliği. Birçok kullanıcı ekran parlaklığının durduk yere sönüp tekrar canlanmasını bir sorun olarak görüyor. Ama aslında bu bir sorun değil iPhone'nin bir özelliği. İşte detaylar…