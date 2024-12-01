Doğukan Güngör "Kızılcık Şerbeti Fatih Yengeç Burcu" Demişti: Bakalım Doğru muymuş?

Fatih'in yükselen burcu kesinlikle Oğlak. Dışarıdan o soğuk ve karizmatik duruşu da buradan geliyor. Fatih herkesle samimi olacak ve sınırlarının geçilmesine izin verecek bir tip değil. Ancak ailesine karşı ayrı bir tavır takınıyor. Çünkü Oğlak burcunun geleneksel anlayışı var. Fatih'in önüne dünyaları da serseniz kendi çıkarları ile uyuşmuyorsa asla dediğinizi yapmaz. Ailesine karşı ise geleneklerine bağlı bir anlayışı olduğu için daha özenli davranmaya çalışıyor. Aile kurallarına önem veriyor, sorumluluk almayı ise yetiştirilme tarzı gereği biraz yanlış öğrenmiş.