Doğukan Güngör "Kızılcık Şerbeti Fatih Yengeç Burcu" Demişti: Bakalım Doğru muymuş?
Doğukan Güngör "Kızılcık Şerbeti Fatih Yengeç Burcu" Demişti: Bakalım Doğru muymuş?
Kızılcık Şerbeti'nin tepkilerin odağındaki karakteri Fatih'e ilk sezondan bu yana çok kızdık. Hatta kendisine olan öfkemiz bir 'Fatih'i tokatla' sitesi açmamıza bile neden oldu. Son bölümde Fatih'in Görkem'i amcası Ömer'den intikam almak için aldatması, yetmiyormuş gibi bir de Doğa'ya geri dönme çabası izleyenleri çıldırttı. Fatih'e hayat veren Doğukan Güngör ise yaptığı bir paylaşımda Fatih'in burcunun Yengeç olduğunu yazdı. Bakalım, haklı mıymış? Buyrun analize...
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Yükselen Burç: Oğlak
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Ay Burcu: Akrep
Merkür: İkizler
Mars: Koç
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Fatih tam bir Yengeç erkeği!
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