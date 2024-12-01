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Doğukan Güngör "Kızılcık Şerbeti Fatih Yengeç Burcu" Demişti: Bakalım Doğru muymuş?

Doğukan Güngör "Kızılcık Şerbeti Fatih Yengeç Burcu" Demişti: Bakalım Doğru muymuş?

Astrolog Gizem
Astrolog Gizem - Astroloji Editörü
01.12.2024 - 16:30

Kızılcık Şerbeti'nin tepkilerin odağındaki karakteri Fatih'e ilk sezondan bu yana çok kızdık. Hatta kendisine olan öfkemiz bir 'Fatih'i tokatla' sitesi açmamıza bile neden oldu. Son bölümde Fatih'in Görkem'i amcası Ömer'den intikam almak için aldatması, yetmiyormuş gibi bir de Doğa'ya geri dönme çabası izleyenleri çıldırttı. Fatih'e hayat veren Doğukan Güngör ise yaptığı bir paylaşımda Fatih'in burcunun Yengeç olduğunu yazdı. Bakalım, haklı mıymış? Buyrun analize...

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Yükselen Burç: Oğlak

Yükselen Burç: Oğlak

Fatih'in yükselen burcu kesinlikle Oğlak. Dışarıdan o soğuk ve karizmatik duruşu da buradan geliyor. Fatih herkesle samimi olacak ve sınırlarının geçilmesine izin verecek bir tip değil. Ancak ailesine karşı ayrı bir tavır takınıyor. Çünkü Oğlak burcunun geleneksel anlayışı var. Fatih'in önüne dünyaları da serseniz kendi çıkarları ile uyuşmuyorsa asla dediğinizi yapmaz. Ailesine karşı ise geleneklerine bağlı bir anlayışı olduğu için daha özenli davranmaya çalışıyor. Aile kurallarına önem veriyor, sorumluluk almayı ise yetiştirilme tarzı gereği biraz yanlış öğrenmiş.

Ay Burcu: Akrep

Ay Burcu: Akrep

Fatih’in zekasını zaman zaman hinlik veya strateji için kullanması, Ay burcunun Akrep olduğunu gösterebilir. Akrep Ay, duygularını derinlemesine yaşayan ve manipülasyona yatkın bir enerjiyi taşır. Aynı zamanda, güçlü bir sezgiye sahiptir ve çevresindekilerin niyetlerini kolayca fark edebilir. Ancak ser verir sır vermez.

Merkür: İkizler

Merkür: İkizler

Fatih’in zeki ve akıllı kişiliği, Merkür’ün İkizler burcunda olabileceğini düşündürüyor. İkizler Merkürü olan kişiler, hızlı düşünebilir, çevrelerindekilerle kolay iletişim kurabilir ve ikna yetenekleriyle öne çıkar. Bu durum, strateji kurma eğilimini de destekler. Yani Fatih'in bu kolayca ortama adapte olma özelliği buradan geliyor. Fakat Fatih bunu yine kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyor.

Mars: Koç

Mars: Koç

Fatih her ne kadar uyum göstermek için çabalasa da bunu içtenlikle yapmadığı için genelde krizlerin ortasında kalıyor. Aslında düzen oturtmak isterken kaosu o yaratıyor. Koç burcunun ani karar verme mekanizması Fatih'te bolca var. Öfkeyle karar alıp hızlıca uygulamaya koyup sonra da pişman oluyor. Sizde de böyle bir konum varsa adalet terazisine oturtmanız gereken şeyler olabilir. Siz Fatih gibi kavga çıkararak işlerinizi halletmeye çalışmayın. Görüyorsunuz sonu kötü oluyor!

Güneş burcunu sona sakladık. Çünkü Doğukan Güngör rolünü çok iyi analiz etmiş!

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Fatih tam bir Yengeç erkeği!

Fatih tam bir Yengeç erkeği!

Fatih’in ailesine olan bağlılığı, duygusal hassasiyeti ve muhafazakar yapısı, Yengeç burcuna işaret ediyor. Yengeç burcu bireyleri, aile bağlarına çok önem verir ve yaşamlarını sıklıkla bu değerlere göre şekillendirir. Bu burcun güçlü yanları arasında şefkat, koruma içgüdüsü ve empati bulunurken, kararsızlık ve geçmişe takılı kalma gibi zayıf yanları da olabilir.

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
Gökyüzü ile yeryüzü arasındaki aracıyım.
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