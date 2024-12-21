Kızılcık Şerbeti'nde Sürekli "Salak" Diye Aşağılanan Mustafa'nın Burcu Bakalım Neymiş?

Mustafa’nın iyiliksever, nazik ve fedakar yapısı tam bir Balık burcunu andırıyor. Balık burçları için 'Vur ensesine al ekmeğini' diyenler duyuyor olabilirsiniz. Ama onlar çok haksız. çünkü sevgili Balıklar o kadar fedakar ve dengeli bir egoya sahip ki sizin hakaretlerinize ya da çevirdiğiniz dolaplara pabuç bırakmazlar. Dolayısıyla ez cümle: 'Savaşmak yerine iyilikle yenmeyi tercih ederler.' Balık burçları genelde içe dönük, hayalperest ve empati yetenekleri yüksek bireylerdir. Mustafa da öyle...