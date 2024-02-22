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Brezilya’da Maç Sonrası Futbolcuları Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı

Brezilya’da Maç Sonrası Futbolcuları Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı

Brezilya
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
22.02.2024 - 20:54

Brezilya'da Sport Recife ile Fortaleza arasındaki kupa maçı sonrası konuk takımda futbolcuları taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Fortaleza'da 6 futbolcu yaralanırken görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 

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Brezilya'da Sport Recife ve Fortaleza arasındaki kupa maçının ardından skandal bir olay yaşandığı öğrenildi.

Brezilya'da Sport Recife ve Fortaleza arasındaki kupa maçının ardından skandal bir olay yaşandığı öğrenildi.

1-1'lik eşitlikle sona eren mücadele sonrası konuk takım Fortaleza'da futbolcuları taşıyan takım otobüsüne yönelik saldırı düzenlendiği belirtildi.

1-1'lik eşitlikle sona eren mücadele sonrası konuk takım Fortaleza'da futbolcuları taşıyan takım otobüsüne yönelik saldırı düzenlendiği belirtildi.

Sport Recife taraftarlarının gerçekleştirdiği saldırıda bomba kullanıldığı aktarıldı.

Sport Recife taraftarlarının gerçekleştirdiği saldırıda bomba kullanıldığı aktarıldı.

Bombalanan takım otobüsünde Fortaleza forması giyen 6 futbolcunun yaralandığı kaydedildi.

Bombalanan takım otobüsünde Fortaleza forması giyen 6 futbolcunun yaralandığı kaydedildi.

Fortaleza'da yaralanan 6 futbolcunun hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.

Fortaleza'da yaralanan 6 futbolcunun hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.
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Fortaleza Başkanı Marcelo Paz, gerçekleştirilen bombalı saldırının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Fortaleza Başkanı Marcelo Paz, gerçekleştirilen bombalı saldırının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan Marcelo Paz hastane önünde yaptığı açıklamada suçlular bulunana kadar maçlara çıkmama kararı aldıklarını belirtildi.

Öte yandan Marcelo Paz hastane önünde yaptığı açıklamada suçlular bulunana kadar maçlara çıkmama kararı aldıklarını belirtildi.
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