Brezilya’da Maç Sonrası Futbolcuları Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı
Brezilya’da Maç Sonrası Futbolcuları Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı
Brezilya'da Sport Recife ile Fortaleza arasındaki kupa maçı sonrası konuk takımda futbolcuları taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Fortaleza'da 6 futbolcu yaralanırken görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Brezilya'da Sport Recife ve Fortaleza arasındaki kupa maçının ardından skandal bir olay yaşandığı öğrenildi.
1-1'lik eşitlikle sona eren mücadele sonrası konuk takım Fortaleza'da futbolcuları taşıyan takım otobüsüne yönelik saldırı düzenlendiği belirtildi.
Sport Recife taraftarlarının gerçekleştirdiği saldırıda bomba kullanıldığı aktarıldı.
Bombalanan takım otobüsünde Fortaleza forması giyen 6 futbolcunun yaralandığı kaydedildi.
Fortaleza'da yaralanan 6 futbolcunun hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fortaleza Başkanı Marcelo Paz, gerçekleştirilen bombalı saldırının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Öte yandan Marcelo Paz hastane önünde yaptığı açıklamada suçlular bulunana kadar maçlara çıkmama kararı aldıklarını belirtildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda