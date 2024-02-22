Böyle Reklam Görülmedi! John Cena Film Promosu İçin OnlyFans Hesabı Açtı
Böyle Reklam Görülmedi! John Cena Film Promosu İçin OnlyFans Hesabı Açtı
Kaynak: https://www.essentiallysports.com/wwe...
Amerikalı profesyonel güreşçi John Cena, yeni filminin reklamını yapmak için akılalmaz bir tekniğe başvurarak OnlyFans hesabı açtı.
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Amerikalı profesyonel güreşçi John Cena'yı tanımayanımız yoktur: Kendisi son zamanlarda aktörlüğe de adım attı.
En son "Barbie" filmindeki rolüyle hepimizi gülmekten kırıp geçiren John Cena oyunculuk kariyerine son gaz devam ediyor.
Kendisi son olarak "Ricky Stanicky" ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor: Kadroda Zac Efron ve Jermaine Fowler da var.
John Cena filminin promosu için akılalmaz bir yola başvurdu ve canlandırdığı karakterin ismiyle (Ricky Stanicky) bir OnlyFans hesabı açtı.
OnlyFans hesabına şimdiden iki video da yüklendi: Filmden kesitler yer alıyor.
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