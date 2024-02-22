Boşanmaya El Ele Gitmişlerdi: Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ'la Barışma Sorusuna Yanıt Verdi
Boşanmaya El Ele Gitmişlerdi: Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ'la Barışma Sorusuna Yanıt Verdi
Ayrılarak aşka olan inancımızı zedeleyen çiftlerden biri de Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftiydi. 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren eski eşler, boşanmaya el ele geldiği gibi el ele çıkmıştı. Arzum Onan ise ilk kez barışma sorularını yanıtladı.
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Ayrılarak aşka olan inancımızı zedeleyen çiftlerden biri de Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftiydi.
27 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Onan ve Aslantuğ, boşanmaya el ele geldiği gibi el ele çıkmıştı.
Eski çifte dair ortaya sayısız iddia atılsa da, Aslantuğ 'aldattığına' yönelik iddiaları hep yalanlamış ve ikili her zaman birbirlerinin yanında olacaklarını ayrı ayrı belirtmişti.
Arzum Onan, "Tekrar barışma ihtimaliniz var mı?" sorusunu ilk kez yanıtladı.
"Biz Mehmet'le her zaman birbirimizin yanındayız" diyerek barışma olmasa da birbirlerinin yanında olduklarını vurguladı.
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"Can üzerinden, bireysel olarak da, birbirimizin her daim ihtiyacında, acısında, mutluluğunda her daim birlikteyiz bu anlamda" ifadelerini kullandı.
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