Boşanmaya El Ele Gitmişlerdi: Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ'la Barışma Sorusuna Yanıt Verdi

Aslantuğ sosyal medyada yaptığı açıklamada,

Biricik sevgili Arzum’u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce; dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi: Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım; ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum.