Gözde Kahveci Eşinin Çaykur Rizespor Maçında Sakatlanmasının Ardından TFF'ye Öfke Kustu
Gözde Kahveci Eşinin Çaykur Rizespor Maçında Sakatlanmasının Ardından TFF'ye Öfke Kustu
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazanarak zorlu deplasmandan üç puanla ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın oynandığı zemin eleştirilere neden oldu. Bu duruma bir tepki de İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'den geldi.
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Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 48. dakikada Serdar Dursun, 65. dakikade Edin Dzeko ile 90+2'de İrfan Can Kahveci'den geldi.
Kuvveti sağanak yağış altında oynanan karşılaşmada maçın ikinci yarısında, sonradan oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci, sakatlık yaşadı.
Rakibinin müdahalesi sonrası yerden kalan 28 yaşındaki futbolcu, çamur sebebiyle nefes almakta zorlandı.
Gözde Kahveci de maçın ardından da tepkisini yaptığı paylaşımla ortaya koydu.
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