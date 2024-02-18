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Gözde Kahveci Eşinin Çaykur Rizespor Maçında Sakatlanmasının Ardından TFF'ye Öfke Kustu

Gözde Kahveci Eşinin Çaykur Rizespor Maçında Sakatlanmasının Ardından TFF'ye Öfke Kustu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
18.02.2024 - 18:38

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazanarak zorlu deplasmandan üç puanla ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın oynandığı zemin eleştirilere neden oldu. Bu duruma bir tepki de İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'den geldi.

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Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 48. dakikada Serdar Dursun, 65. dakikade Edin Dzeko ile 90+2'de İrfan Can Kahveci'den geldi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 48. dakikada Serdar Dursun, 65. dakikade Edin Dzeko ile 90+2'de İrfan Can Kahveci'den geldi.
media.fenerbahce.org

Çaykur Rizespor'un tek golünü ise 27. dakikada Minchev kaydetti.

Kuvveti sağanak yağış altında oynanan karşılaşmada maçın ikinci yarısında, sonradan oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci, sakatlık yaşadı.

Kuvveti sağanak yağış altında oynanan karşılaşmada maçın ikinci yarısında, sonradan oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci, sakatlık yaşadı.
media.fenerbahce.org

Milli orta saha, hem taraftarları hem de ekran başındaki eşini bir an için korkuttu.

Rakibinin müdahalesi sonrası yerden kalan 28 yaşındaki futbolcu, çamur sebebiyle nefes almakta zorlandı.

Rakibinin müdahalesi sonrası yerden kalan 28 yaşındaki futbolcu, çamur sebebiyle nefes almakta zorlandı.

Fenerbahçeli futbolcular sağlık ekibini acil olarak çağırırken İrfan Can'ın maç sonu görüntülerinde bile öksürdüğü kendine gelemediği görüldü.

Gözde Kahveci de maçın ardından da tepkisini yaptığı paylaşımla ortaya koydu.

Gözde Kahveci de maçın ardından da tepkisini yaptığı paylaşımla ortaya koydu.

Futbolcu sağlığı için uygun olmayan bir ortamda oynanan karşılaşmanın zemini paylaşan Fenerbahçe'nin gönderisini alıntılayan Gözde Kahveci, 'Tek bir kişinin canı bu yüzden yansa bunun vebalini kim ödeyecek? Anladık, vicdanınız yok. Allah'ınız da yok belli ki!' dedi.

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