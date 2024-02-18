Gözde Kahveci Eşinin Çaykur Rizespor Maçında Sakatlanmasının Ardından TFF'ye Öfke Kustu

Futbolcu sağlığı için uygun olmayan bir ortamda oynanan karşılaşmanın zemini paylaşan Fenerbahçe'nin gönderisini alıntılayan Gözde Kahveci, 'Tek bir kişinin canı bu yüzden yansa bunun vebalini kim ödeyecek? Anladık, vicdanınız yok. Allah'ınız da yok belli ki!' dedi.