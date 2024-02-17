İsmail Kartal'ın Rizespor Maç Sonu Açıklamaları Tepki Çekti: "Çok Sayıda Kadın Sporcusu Olan Kulübe Yakışmadı"
İsmail Kartal'ın Rizespor Maç Sonu Açıklamaları Tepki Çekti: "Çok Sayıda Kadın Sporcusu Olan Kulübe Yakışmadı"
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek kritik virajı atlatmayı başardı. Maç sonunda konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları sosyal medyada tepki çekti.
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Maç sonunda zorlu hava ve zemin şartlarına rağmen kazandıklarını söyleyen İsmail Kartal'ın "delikanlı gibi, erkek gibi" vurguları tepki çekti.
İsmail Kartal: "Öncelikle her iki takımın oyuncularını tebrik ediyorum. Böylesine zeminde iki takımın oyuncuları delikanlı gibi, erkek gibi futbol oynadık. Hiç bunlara sığınmadık." dedi.
İsmail Kartal'ın açıklamalarına gelen tepkiler şöyle oldu👇
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