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İsmail Kartal'ın Rizespor Maç Sonu Açıklamaları Tepki Çekti: "Çok Sayıda Kadın Sporcusu Olan Kulübe Yakışmadı"

İsmail Kartal'ın Rizespor Maç Sonu Açıklamaları Tepki Çekti: "Çok Sayıda Kadın Sporcusu Olan Kulübe Yakışmadı"

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 00:20

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek kritik virajı atlatmayı başardı. Maç sonunda konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları sosyal medyada tepki çekti.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Maç sonunda zorlu hava ve zemin şartlarına rağmen kazandıklarını söyleyen İsmail Kartal'ın "delikanlı gibi, erkek gibi" vurguları tepki çekti.

Maç sonunda zorlu hava ve zemin şartlarına rağmen kazandıklarını söyleyen İsmail Kartal'ın "delikanlı gibi, erkek gibi" vurguları tepki çekti.

İsmail Kartal: "Öncelikle her iki takımın oyuncularını tebrik ediyorum. Böylesine zeminde iki takımın oyuncuları delikanlı gibi, erkek gibi futbol oynadık. Hiç bunlara sığınmadık." dedi.

İsmail Kartal: "Öncelikle her iki takımın oyuncularını tebrik ediyorum. Böylesine zeminde iki takımın oyuncuları delikanlı gibi, erkek gibi futbol oynadık. Hiç bunlara sığınmadık." dedi.

İsmail Kartal'ın açıklamalarına gelen tepkiler şöyle oldu👇

İsmail Kartal'ın açıklamalarına gelen tepkiler şöyle oldu👇
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