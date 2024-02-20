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Icardi'nin Ankaragücü Taraftarlarına Cinsel Organını Göstererek Hareket Çektiği Anlar

Icardi'nin Ankaragücü Taraftarlarına Cinsel Organını Göstererek Hareket Çektiği Anlar

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 17:42

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta Mauro Icardi'nin tribünlere dönerek yaptığı hareket sosyal medyaya yansıdı. Kendisine su atan taraftarlara dönen Mauro Icardi'nin cinsel organını tuttuğu anlar çok konuşuldu.

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Ankaragücü-Galatasaray maçında ev sahibi takım taraftarları maç boyunca sahaya yabancı maddeler atmıştı.

Ankaragücü-Galatasaray maçında ev sahibi takım taraftarları maç boyunca sahaya yabancı maddeler atmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan anlarda Mauro Icardi kendisine atılan su şişesinden kaçtığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan anlarda Mauro Icardi kendisine atılan su şişesinden kaçtığı görüldü.

Ardından kendisine yabancı madde atan taraftarlara dönerek cinsel organını tutan Icardi'nin hareket çektiği anlar kaydedildi.

Ardından kendisine yabancı madde atan taraftarlara dönerek cinsel organını tutan Icardi'nin hareket çektiği anlar kaydedildi.

Mauro Icardi'nin su şişesinden kaçtıktan sonra taraftarlara çektiği hareket👇

Rakip takım taraftarları Icardi'nin ceza almasını isterken Galatasaraylılar ise bundan dolayı ceza verilmemesi gerektiğini savundu👇

Rakip takım taraftarları Icardi'nin ceza almasını isterken Galatasaraylılar ise bundan dolayı ceza verilmemesi gerektiğini savundu👇
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Gelen yorumlar şöyledi👇

Gelen yorumlar şöyledi👇
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