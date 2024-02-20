Icardi'nin Ankaragücü Taraftarlarına Cinsel Organını Göstererek Hareket Çektiği Anlar

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta Mauro Icardi'nin tribünlere dönerek yaptığı hareket sosyal medyaya yansıdı. Kendisine su atan taraftarlara dönen Mauro Icardi'nin cinsel organını tuttuğu anlar çok konuşuldu.