Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası Finalinde Anadolu Efes'i Mağlup Ederek Şampiyonluğa Ulaştı
Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası Finalinde Anadolu Efes'i Mağlup Ederek Şampiyonluğa Ulaştı
Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 80-67 mağlup ederek kupayı müzesine götürmeyi başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
8. kez şampiyonluk sevinci yaşayan sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Aliğa Petkimspor'u 81-68 mağlup ederek Dörtlü Final'de oynamaya hak kazanmıştı.
Fenerbahçe Beko antrenörü Sarunas Jasikevicius'un maç sonu açıklaması 👇
Fenerbahçe Beko'nun paylaşımı 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda