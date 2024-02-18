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Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası Finalinde Anadolu Efes'i Mağlup Ederek Şampiyonluğa Ulaştı

Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası Finalinde Anadolu Efes'i Mağlup Ederek Şampiyonluğa Ulaştı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
18.02.2024 - 17:49

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 80-67 mağlup ederek kupayı müzesine götürmeyi başardı.

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8. kez şampiyonluk sevinci yaşayan sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Aliğa Petkimspor'u 81-68 mağlup ederek Dörtlü Final'de oynamaya hak kazanmıştı.

8. kez şampiyonluk sevinci yaşayan sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Aliğa Petkimspor'u 81-68 mağlup ederek Dörtlü Final'de oynamaya hak kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko, yarı finalde ise Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 yenerek finale yükselen taraf olmuştu.

Fenerbahçe Beko antrenörü Sarunas Jasikevicius'un maç sonu açıklaması 👇

Fenerbahçe Beko antrenörü Sarunas Jasikevicius'un maç sonu açıklaması 👇

Akıllı ve iyi oynadık. Oyun içerisinde bazı değişiklikler de yaptık. Problemlere rağmen geri gelerek kazanmayı başardık.'

Fenerbahçe Beko'nun paylaşımı 👇

Fenerbahçe Beko'nun paylaşımı 👇
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