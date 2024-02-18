Görüş Bildir
Haberler
Spor
Basketbol
Fenerbahçe Beko'nun Şampiyonluğunu Kutlayan Bogdan Bogdanovic Taraftarı Hüzne Boğdu

Fenerbahçe Beko'nun Şampiyonluğunu Kutlayan Bogdan Bogdanovic Taraftarı Hüzne Boğdu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
18.02.2024 - 23:50

Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası final maçında Anadolu Efes'i 80-67'lik skorla mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Dimitris Itudis'in ayrılığı sonrasında takımın başına geçen Šarūnas Jasikevičius, sarı-lacivertli takımla ilk kupasını kazandı. Bu başarıyı takımın eski oyuncularından Bogdan Bogdanovic de kutladı. NBA'de forma giyen Sırp basketbolcu, taraftarları geçmişte götürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fenerbahçe Beko, 8. kez kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe Beko, 8. kez kupayı müzesine götürdü.

Sarı-lacivertliler, son olarak 2020 yılında Darüşşafaka'yı mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.

Final maçının en değerli oyuncu Calathes oldu.

Final maçının en değerli oyuncu Calathes oldu.

35 yaşındaki Yunan sporcu, 10 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 1 top çalmayla finale damga vuran isim oldu.

Bogdan Bogdanovic şampiyonluğu kutladı.

Bogdan Bogdanovic şampiyonluğu kutladı.

2014-2025 sezonunda sarı-lacivertli formayı ilk kez sırtına geçiren Sırp basketbolcu, hem o dönemki takımın antrenörü Obradovic'in hem de taraftarların vazgeçilmez ismi olmuştu. Performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Bogdan, 2016-17 sezonunda EuroLeague'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamış ardındansa 2017 Temmuz'unda NBA ekiplerinden Sacramento Kings'in formasını giymeye başlamıştı.

Paylaşımı, taraftarlara geçmişi hatırlattı.

Paylaşımı, taraftarlara geçmişi hatırlattı.

2020 yılından beri Atlanta Hawks'ın kadrosunda yer alan gard, X hesabından eski kulübe tebriklerini iletti.

Bogdanovic'in paylaşımı 👇

Bogdanovic'in paylaşımı 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?