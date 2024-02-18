Fenerbahçe Beko'nun Şampiyonluğunu Kutlayan Bogdan Bogdanovic Taraftarı Hüzne Boğdu

2014-2025 sezonunda sarı-lacivertli formayı ilk kez sırtına geçiren Sırp basketbolcu, hem o dönemki takımın antrenörü Obradovic'in hem de taraftarların vazgeçilmez ismi olmuştu. Performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Bogdan, 2016-17 sezonunda EuroLeague'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamış ardındansa 2017 Temmuz'unda NBA ekiplerinden Sacramento Kings'in formasını giymeye başlamıştı.