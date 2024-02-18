Fenerbahçe Beko'nun Şampiyonluğunu Kutlayan Bogdan Bogdanovic Taraftarı Hüzne Boğdu
Fenerbahçe Beko'nun Şampiyonluğunu Kutlayan Bogdan Bogdanovic Taraftarı Hüzne Boğdu
Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası final maçında Anadolu Efes'i 80-67'lik skorla mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Dimitris Itudis'in ayrılığı sonrasında takımın başına geçen Šarūnas Jasikevičius, sarı-lacivertli takımla ilk kupasını kazandı. Bu başarıyı takımın eski oyuncularından Bogdan Bogdanovic de kutladı. NBA'de forma giyen Sırp basketbolcu, taraftarları geçmişte götürdü.
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Fenerbahçe Beko, 8. kez kupayı müzesine götürdü.
Final maçının en değerli oyuncu Calathes oldu.
Bogdan Bogdanovic şampiyonluğu kutladı.
Paylaşımı, taraftarlara geçmişi hatırlattı.
Bogdanovic'in paylaşımı 👇
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