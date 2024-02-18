Terapiye Giden Herkes Eve Döndüğünde Bu Soruyla Karşı Karşıya Kalmış Olabilir!

Terapi, birçok bireyin hayatında duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlarla baş etmekte kullandığı en etkili araçlardan biri olarak kabul edilir. Bu süreç, bireylerin iç dünyalarını keşfetmelerine, kendilerini daha iyi anlamalarına ve hayatlarında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olur.