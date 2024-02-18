Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Covid-19 Sonrası Zaman Algısı Kapananlara Teknoloji Lideri Elon Musk da Eklendi

Covid-19 Sonrası Zaman Algısı Kapananlara Teknoloji Lideri Elon Musk da Eklendi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
18.02.2024 - 22:51

Sahibi olduğu Twitter'ın yeni adıyla X'in en aktif kullanıcılarından biri olan, her tweetiyle gündeme oturan SpaceX ve Tesla'nın da CEO'su Elon Musk, bu sefer de zamanın hızına dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Covid-19 pandemi süreciyle birlikte dünyada yaşanan dönüşüm, milyonlarca insanın zaman algısında değişikliklere neden oldu.

Covid-19 pandemi süreciyle birlikte dünyada yaşanan dönüşüm, milyonlarca insanın zaman algısında değişikliklere neden oldu.

Hayatın her noktasına etki eden ve neredeyse tüm alışkanlıklara dokunan salgın, artık geçse de bazı konularda hala ciddiyetini koruyor. Özellikle zaman farkındalığında.

Öyle ki teknoloji sektörünün lider isimlerinden biri olan Musk da zaman kavramını hala kendi içinde tam oturtamayanlardan biri.

Öyle ki teknoloji sektörünün lider isimlerinden biri olan Musk da zaman kavramını hala kendi içinde tam oturtamayanlardan biri.

52 yaşındaki girişimci, gönderisiyle yine adından söz ettirmeyi başardı.

X hesabından paylaşımda bulunan Musk, yılların ne kadar hızlı geçtiğini adeta gözler önüne serdi 👇

X hesabından paylaşımda bulunan Musk, yılların ne kadar hızlı geçtiğini adeta gözler önüne serdi 👇
twitter.com

'2019,  2 yıl önce değil, 5 yıl önceydi'

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Genesis Yinesis

Kafa duman pare pareee...

ipimle kuşağım

Bende de yok. 2020 den 23 e atlamış gibiyim.

oylum savrukcu

5 de çokmuş. oldu mu ki o kadar?