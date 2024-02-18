Covid-19 Sonrası Zaman Algısı Kapananlara Teknoloji Lideri Elon Musk da Eklendi
Covid-19 Sonrası Zaman Algısı Kapananlara Teknoloji Lideri Elon Musk da Eklendi
Sahibi olduğu Twitter'ın yeni adıyla X'in en aktif kullanıcılarından biri olan, her tweetiyle gündeme oturan SpaceX ve Tesla'nın da CEO'su Elon Musk, bu sefer de zamanın hızına dikkat çekti.
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Covid-19 pandemi süreciyle birlikte dünyada yaşanan dönüşüm, milyonlarca insanın zaman algısında değişikliklere neden oldu.
Öyle ki teknoloji sektörünün lider isimlerinden biri olan Musk da zaman kavramını hala kendi içinde tam oturtamayanlardan biri.
X hesabından paylaşımda bulunan Musk, yılların ne kadar hızlı geçtiğini adeta gözler önüne serdi 👇
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Kafa duman pare pareee...
Bende de yok. 2020 den 23 e atlamış gibiyim.
5 de çokmuş. oldu mu ki o kadar?