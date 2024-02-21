Bir Geldi Pir Geldi: Efsane Futbolcu Ronaldinho Survivor'da Fırtına Gibi Esti
Bir Geldi Pir Geldi: Efsane Futbolcu Ronaldinho Survivor'da Fırtına Gibi Esti
Survivor All Star'da hem yarışmacılara hem izleyicilere büyük sürpriz olan Ronaldinho sonunda adaya ayak bastı. Yarışmacılarla ayak voleybolu oynayan Ronaldinho'ya haliyle sosyal medyadan beğeni yağdı.
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Yalnızca Survivor All Star'ın değil, Survivor tarihinin en büyük olayı yaşandı ve futbol efsanesi Ronaldinho Survivor'a geldi.
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım ve Yasin'le ayak voleybolu oynayan Ronaldinho enfes kurtarışlarıyla ortalığı ayağa kaldırırken, tüm yarışmacılarla futbol oynayacağını söylemesiyle büyük heyecan yarattı.
Gerçek bir futbol efsanesi olan Ronaldinho'nun Survivor'a gelişi büyük yankı uyandırırken, haliyle sosyal medyadan yorumlar da gecikmedi.
İşte Ronaldinho'nun Survivor'a gelişine tepkiler:
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