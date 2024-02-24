Kızının Emeklediği Anları Paylaşan Aslı Enver Herkesi Çocuk Yapmaya İkna Edecek Gibi Duruyor!
Kızının Emeklediği Anları Paylaşan Aslı Enver Herkesi Çocuk Yapmaya İkna Edecek Gibi Duruyor!
Ünlü oyuncu Aslı Enver kızı Elay ile sık sık birbirinden tatlı pozlarını paylaşıyor. Görenlerin kayıtsız kalamadığı, hatta çocuk sahibi olmayı bile düşündüğü bu tatlı anlara bir yenisi daha eklendi. Aslı Enver, kızı Elay'ın emeklediği anları paylaştı!
Dikkat: Bu video aşırı tatlılık içerir!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aslı Enver, 2022 yılında sürpriz bir şekilde evlenerek herkesi şaşırtmayı başarmıştı!
İlerleyen süreçte, Aslı Enver'in güzelliğine güzellik katan hamilelik pozlarıyla yeni bir sürpriz daha yaşadık!
Magazin dünyasının sevilen çifti, Temmuz ayında ise kızları Elay'a kavuştu.
Öyle ki Elay, şimdiden uçağa bindi, yurtdışına tatile bile gitti!
Tabii Aslı Enver'in paylaştığı birbirinden güzel bu fotoğraflar, pek çok kişinin aile olma isteğini, evlenip yuva kurma arzusunu artırıyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aslı Enver, kızı Elay'ın emeklediği o anları paylaştı;
Çok tatlı değiller mi? 😍 🧿
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda