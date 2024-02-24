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Kızının Emeklediği Anları Paylaşan Aslı Enver Herkesi Çocuk Yapmaya İkna Edecek Gibi Duruyor!

Kızının Emeklediği Anları Paylaşan Aslı Enver Herkesi Çocuk Yapmaya İkna Edecek Gibi Duruyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.02.2024 - 10:08

Ünlü oyuncu Aslı Enver kızı Elay ile sık sık birbirinden tatlı pozlarını paylaşıyor. Görenlerin kayıtsız kalamadığı, hatta çocuk sahibi olmayı bile düşündüğü bu tatlı anlara bir yenisi daha eklendi. Aslı Enver, kızı Elay'ın emeklediği anları paylaştı!

Dikkat: Bu video aşırı tatlılık içerir!

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Aslı Enver, 2022 yılında sürpriz bir şekilde evlenerek herkesi şaşırtmayı başarmıştı!

Aslı Enver, 2022 yılında sürpriz bir şekilde evlenerek herkesi şaşırtmayı başarmıştı!

Sevgilisi Berkin Gökbudak ile evlenen Aslı Enver, sessiz sedasız bir tören gerçekleştirdi. Hali hazırda gözlerden uzak olmayı tercih eden çift, düğünlerinde de bu karardan vazgeçmedi.

İlerleyen süreçte, Aslı Enver'in güzelliğine güzellik katan hamilelik pozlarıyla yeni bir sürpriz daha yaşadık!

İlerleyen süreçte, Aslı Enver'in güzelliğine güzellik katan hamilelik pozlarıyla yeni bir sürpriz daha yaşadık!

Aslı Enver, hamile olduğunun öğrenilmesinin ardından birbirinden güzel pozlarını da paylaştı.

Magazin dünyasının sevilen çifti, Temmuz ayında ise kızları Elay'a kavuştu.

Magazin dünyasının sevilen çifti, Temmuz ayında ise kızları Elay'a kavuştu.

O gün bugündür Aslı Enver, sosyal medya hesabından birçok paylaşımda bulunuyor. Bu sayede bizler de minik Elay'ın nasıl büyüdüğüne şahitlik ediyoruz.

Öyle ki Elay, şimdiden uçağa bindi, yurtdışına tatile bile gitti!

Öyle ki Elay, şimdiden uçağa bindi, yurtdışına tatile bile gitti!

Henüz yüzünü göremediğimiz Elay'ın pek bir güzel olduğu ise bu fotoğraflardan bile belli oluyor neredeyse.

Tabii Aslı Enver'in paylaştığı birbirinden güzel bu fotoğraflar, pek çok kişinin aile olma isteğini, evlenip yuva kurma arzusunu artırıyor!

Tabii Aslı Enver'in paylaştığı birbirinden güzel bu fotoğraflar, pek çok kişinin aile olma isteğini, evlenip yuva kurma arzusunu artırıyor!

Öncelikle bir maşallah diyelim, sonra da Aslı Enver'in son paylaşımına geçelim.

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Aslı Enver, kızı Elay'ın emeklediği o anları paylaştı;

Çok tatlı değiller mi? 😍 🧿

Çok tatlı değiller mi? 😍 🧿

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