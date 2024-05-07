Büyük Pişti: Sahneyi Yıkan Hadise, Beyonce'nin Ünlü Turnesindeki Kombinlerinden Biriyle Karşımıza Çıktı!

Dişil enerjisiyle her sahnesini kasıp kavuran ünlü şarkıcı Hadise'nin Londra konseri yine sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk başta Murda'yla düetini konuştuğumuz Hadise'nin, geçtiğimiz yıl turneye çıkan Beyonce ile aynı kıyafeti giydiği ortaya çıktı.