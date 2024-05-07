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Büyük Pişti: Sahneyi Yıkan Hadise, Beyonce'nin Ünlü Turnesindeki Kombinlerinden Biriyle Karşımıza Çıktı!

Büyük Pişti: Sahneyi Yıkan Hadise, Beyonce'nin Ünlü Turnesindeki Kombinlerinden Biriyle Karşımıza Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
07.05.2024 - 19:16

Dişil enerjisiyle her sahnesini kasıp kavuran ünlü şarkıcı Hadise'nin Londra konseri yine sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk başta Murda'yla düetini konuştuğumuz Hadise'nin, geçtiğimiz yıl turneye çıkan Beyonce ile aynı kıyafeti giydiği ortaya çıktı.

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Aşk kadın ama aşktan yana yüzü bir türlü gülmeyen kadın Hadise özellikle son dönemlerde magazin dünyasının en gözde ünlüleri arasında.

Aşk kadın ama aşktan yana yüzü bir türlü gülmeyen kadın Hadise özellikle son dönemlerde magazin dünyasının en gözde ünlüleri arasında.

Hakkında ortaya atılan "Lucas Torreira"yla aşk yaşıyor iddiasını görmezden gelmemiş ve dedikodulara da yanıt vermişti:

Popüler şarkıcının Belçika'da henüz 18 yaşındayken katıldığı “Sing Again” adlı ses yarışmasının jüri koltuğunda oturacağı haberi ise büyük takdir toplamıştı.

Popüler şarkıcının Belçika'da henüz 18 yaşındayken katıldığı “Sing Again” adlı ses yarışmasının jüri koltuğunda oturacağı haberi ise büyük takdir toplamıştı.

Birbirinden güzel şarkılarıyla gönülleri fetheden Hadise'nin danslarıyla ve sahne kıyafetleriyle adeta şov yaptığı konserlerinin biletleri de yok satıyor.

Birbirinden güzel şarkılarıyla gönülleri fetheden Hadise'nin danslarıyla ve sahne kıyafetleriyle adeta şov yaptığı konserlerinin biletleri de yok satıyor.

Ülkemizde olduğu kadar yurt dışına da büyük bir hayran kitlesi bulunan popüler şarkıcı geçtiğimiz günlerde Amsterdam'da sahne almıştı.

Ülkemizde olduğu kadar yurt dışına da büyük bir hayran kitlesi bulunan popüler şarkıcı geçtiğimiz günlerde Amsterdam'da sahne almıştı.

4 Mayıs'ta Amsterdam'ı salladıktan sonra 5 Mayıs'ta soluğu Londra'da alan Hadise'nin bu konseri de epey getirdi desek yeridir.

4 Mayıs'ta Amsterdam'ı salladıktan sonra 5 Mayıs'ta soluğu Londra'da alan Hadise'nin bu konseri de epey getirdi desek yeridir.

Sahnesinde Murda'yla da kısa bir performans sergileyen güzel şarkıcı hakkındaki aşk iddiaları yeniden alevlendi:

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Hadise'nin soluksuz izlenen sahnesinde giydiği taşlı bluzu, aynı ışıltıya sahip kot şortu ve çizmeleri gözlerden kaçmadı elbette.

Hadise'nin soluksuz izlenen sahnesinde giydiği taşlı bluzu, aynı ışıltıya sahip kot şortu ve çizmeleri gözlerden kaçmadı elbette.

Hadise'nin bu kıyafeti de dünyaca ünlü yıldız Beyonce'nin 10 Mayıs 2023'te başlayıp 27 Eylül 2023'te biten 'Rönesans' adlı konser turnesinde giydiği kombinlerden biriyle pişti çıktı.

Hadise'nin bu kıyafeti de dünyaca ünlü yıldız Beyonce'nin 10 Mayıs 2023'te başlayıp 27 Eylül 2023'te biten 'Rönesans' adlı konser turnesinde giydiği kombinlerden biriyle pişti çıktı.

Daha önce sıkça denk geldiğimiz kombin benzerliğine yenisi de eklenince Hadise dile düşmekten kurtulamadı.

Daha önce sıkça denk geldiğimiz kombin benzerliğine yenisi de eklenince Hadise dile düşmekten kurtulamadı.

Peki sizce Hadise mi yoksa Beyonce mi kıyafetleri daha iyi taşıyor?

Peki sizce Hadise mi yoksa Beyonce mi kıyafetleri daha iyi taşıyor?

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