Fatih Altaylı Baldızının Doğum Gününü Öpücüklerle Kutlayınca Gündem Oldu!
Fatih Altaylı Baldızının Doğum Gününü Öpücüklerle Kutlayınca Gündem Oldu!
Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Baldızı Ceyda Erenoğlu'nun doğum gününü öpücüklerle kutlayan Altaylı'nın eklediği notsa gündem oldu.
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Geçmiş zamanlarda gündemde zaman zaman gördüğümüz Gazeteci Fatih Altaylı özellikle son günlerin en dikkat çeken isimlerinden biri.
Gündeme dair yaptığı açıklamalarla bir kesimin eleştirilerini toplayan Altaylı, YouTube kanalından paylaştığı videolar ve oradaki konuklarıyla da öne çıkıyor.
Altaylı, Celal Şengör'ün 'Bazı yaşlı kadınlar at gibi yiyor kilo almıyor, biz su içsek şişmanlıyoruz' açıklamasına yaptığı yorumla çok konuşuldu.
"Seninki suyla alakalı değil, ben biliyorum senin ne içtiğini" diyen ünlü gazetecinin sözleri de sosyal medyaya düşmüştü.
Fatih Altaylı bu sefer de aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
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Baldızı Ceyda Erenoğlu'nun doğum gününü öpücüklü bir pozla kutlayan gazeteci Altaylı'nın "Baldan tatlı baldızımın doğum gününü kutluyorum. Çok kızacağı için yaşını yazamıyorum" notu da gözden kaçmadı.
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Baldız baldan tatlı diye mi? :P
"baldan tatlı" diyerek tadım testi sonuçlarını da paylaştığına göre, o leveli geçeli çok olmuş :D
Bayram değilse art niyet aramak lazım😀