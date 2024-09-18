Patronundan Azar Yedikten Sonra Tuvaletteki Dans Rutinini Paylaşan Genç Kadın Güldürdü: "Kiram 22 Bin Oldu"

Hayat pahalılığı nedeniyle işinden ayrılamayacağını çektiği videoyla açıklayan beyaz yaka genç kadın, izleyenleri kahkahaya boğdu. Patrondan azar yedikten sonra ağlamak yerine tuvalette dans ettiğini söyleyen genç, videoya 'Kiram 22 bin lira oldu' notunu düştü.