Patronundan Azar Yedikten Sonra Tuvaletteki Dans Rutinini Paylaşan Genç Kadın Güldürdü: "Kiram 22 Bin Oldu"

Hayat pahalılığı nedeniyle işinden ayrılamayacağını çektiği videoyla açıklayan beyaz yaka genç kadın, izleyenleri kahkahaya boğdu. Patrondan azar yedikten sonra ağlamak yerine tuvalette dans ettiğini söyleyen genç, videoya 'Kiram 22 bin lira oldu' notunu düştü.
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Yaşam koşullarının her geçen gün zorlaştığı şu günlerde istemediği işlerde çalışan vatandaşların sesi olan genç kadın sosyal medyada gündem oldu.
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Artık patronun azarlamalarına üzülüp, ağlamadığını söyleyen genç, tuvaletteki dans rutinini "Kiram 22 bin lira oldu" notuyla paylaştı.
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Arjantin'nin en en en ekonomisi bozuk zamanında herkes ve her iş yeri batarken, psikologlar -online, yüz yüze- deli gibi iş yapmışlar. İnsanlar dertlerini an... Devamını Gör
ağlama kısmını geçtikten sonra olan şeyler bunlar toplum olarak lvl atladık asdas yada düştük