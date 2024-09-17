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Boşnakların Misafirlere Üç Tane Kahve İkram Etmesinin Sebebi İzleyenleri Güldürdü

Boşnakların Misafirlere Üç Tane Kahve İkram Etmesinin Sebebi İzleyenleri Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 23:50

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@kirvegeziyor adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin Mehmet Çoban, Bosna Hersek’te bir rehberden kahveyle ilgili dinlediği bilgileri izleyicilerine aktardı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Rehber Boşnakların misafir geldiğinde üç adet kahve pişirip ikram ettiğini anlattı.

Rehber Boşnakların misafir geldiğinde üç adet kahve pişirip ikram ettiğini anlattı.

İlki hoşgeldin kahvesi, içincisi sohbet edelim kahvesi, üçüncüsü ise kalkmak bilmeyen misafirlerine çare arayanların bayılacağı ‘s*kteroş’ kahvesiydi.

İlki hoşgeldin kahvesi, içincisi sohbet edelim kahvesi, üçüncüsü ise kalkmak bilmeyen misafirlerine çare arayanların bayılacağı ‘s*kteroş’ kahvesiydi.

İşte o anlar 👇

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