Boşnakların Misafirlere Üç Tane Kahve İkram Etmesinin Sebebi İzleyenleri Güldürdü

@kirvegeziyor adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin Mehmet Çoban, Bosna Hersek’te bir rehberden kahveyle ilgili dinlediği bilgileri izleyicilerine aktardı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Rehber Boşnakların misafir geldiğinde üç adet kahve pişirip ikram ettiğini anlattı.
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İlki hoşgeldin kahvesi, içincisi sohbet edelim kahvesi, üçüncüsü ise kalkmak bilmeyen misafirlerine çare arayanların bayılacağı ‘s*kteroş’ kahvesiydi.
İşte o anlar 👇
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