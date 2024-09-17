Boynuna Takılan Kamera Sayesinde Bir Günde Neler Yaptığını İzlediğimiz Kedi Hepimizi Hipnotize Etti

Patili dostlarımızdan kedilerin tatlılığına dayanabilmek çok zor. Ve itiraf edelim ki hepimiz onları sokakta yürürken gördüğümüzde ‘acaba nereye gidiyorlar’ diye düşünmüşüzdür. Şimdiyse sahibinin boynuna kamera taktığı bir kedinin videosu sosyal medyada viral olmuş durumda.