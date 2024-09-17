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Boynuna Takılan Kamera Sayesinde Bir Günde Neler Yaptığını İzlediğimiz Kedi Hepimizi Hipnotize Etti

Boynuna Takılan Kamera Sayesinde Bir Günde Neler Yaptığını İzlediğimiz Kedi Hepimizi Hipnotize Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 22:59

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Patili dostlarımızdan kedilerin tatlılığına dayanabilmek çok zor. Ve itiraf edelim ki hepimiz onları sokakta yürürken gördüğümüzde ‘acaba nereye gidiyorlar’ diye düşünmüşüzdür. Şimdiyse sahibinin boynuna kamera taktığı bir kedinin videosu sosyal medyada viral olmuş durumda.

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Tatlı kedinin sokakta gezmeye başladığı anları film heyecanıyla izledik desek yeridir.

Tatlı kedinin sokakta gezmeye başladığı anları film heyecanıyla izledik desek yeridir.

Gördüğü kedilerle koklaşıp selamlaşan, kuşlar için pusuya yatan kedi hepimizi ekrana kitledi.

Gördüğü kedilerle koklaşıp selamlaşan, kuşlar için pusuya yatan kedi hepimizi ekrana kitledi.

İşte detaylar 👇

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