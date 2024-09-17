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KPSS’ye Gireceği Okulu Karıştıran Kadın Kontrol Esnasında da Fark Edilmeyince Sınavı Kaçırdı

KPSS’ye Gireceği Okulu Karıştıran Kadın Kontrol Esnasında da Fark Edilmeyince Sınavı Kaçırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 21:23

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@melisarssllan adlı Instagram kullanıcısı geçtiğimiz günlerde yapılan KPSS’ye nasıl giremediğini gözyaşlarıyla anlattı. Genç kadın, sınava gireceği okulu bir sokak farkla karıştırmıştı.

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Yanlış okula gittiğini, kapıdaki kontrolden geçtiğini ardından ise sınıftaki gözetmenin de kontrolünden geçtiğini söyleyerek sıraya oturduğunu anlattı.

Yanlış okula gittiğini, kapıdaki kontrolden geçtiğini ardından ise sınıftaki gözetmenin de kontrolünden geçtiğini söyleyerek sıraya oturduğunu anlattı.

Genç kadının yanlış okulda olduğu, sırada oturması gereken asıl öğrenci gelince fark edilmişti. Sonrasında ise kendi okuluna gittiğini ve yetiştiğini söylese de içeriye alınmadığını dile getirdi.

Genç kadının yanlış okulda olduğu, sırada oturması gereken asıl öğrenci gelince fark edilmişti. Sonrasında ise kendi okuluna gittiğini ve yetiştiğini söylese de içeriye alınmadığını dile getirdi.

İşte detaylar 👇

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