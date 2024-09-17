KPSS’ye Gireceği Okulu Karıştıran Kadın Kontrol Esnasında da Fark Edilmeyince Sınavı Kaçırdı

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Yanlış okula gittiğini, kapıdaki kontrolden geçtiğini ardından ise sınıftaki gözetmenin de kontrolünden geçtiğini söyleyerek sıraya oturduğunu anlattı.
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Genç kadının yanlış okulda olduğu, sırada oturması gereken asıl öğrenci gelince fark edilmişti. Sonrasında ise kendi okuluna gittiğini ve yetiştiğini söylese de içeriye alınmadığını dile getirdi.
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