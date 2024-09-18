Trafikte Korna Kavgası! Otomobil Sürücüsünü 3 Kişi Darbetti, Plakayı Söküp Kaçtı

İstanbul Edirne otoyolu istikametinde 'korna çaldığı' gerekçesiyle yolunu kesen 3 kişi, araç sürücüsünü tekme ve yumruklarla darbetti. Çevredekilerin müdahalesiyle sürücüyü bırakan 3 kişi aracın plakasını sökerek olay yerinden ayrıldı.
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İstanbul'da trafikte korna çaldığı gerekçesiyle bir sürücünün yolunu kesen 3 kişi şoförü araçtan çıkartarak darbetmeye başladı.
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Şahısların saldırısından korunmaya çalışan sürücü tekme ve yumrukların hedefi oldu. Trafikteki diğer sürücülerin araya girmesiyle uzaklaştırılan 3 kişi araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı.
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