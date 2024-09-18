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Trafikte Korna Kavgası! Otomobil Sürücüsünü 3 Kişi Darbetti, Plakayı Söküp Kaçtı

Trafikte Korna Kavgası! Otomobil Sürücüsünü 3 Kişi Darbetti, Plakayı Söküp Kaçtı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.09.2024 - 10:57

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İstanbul Edirne otoyolu istikametinde 'korna çaldığı' gerekçesiyle yolunu kesen 3 kişi, araç sürücüsünü tekme ve yumruklarla darbetti. Çevredekilerin müdahalesiyle sürücüyü bırakan 3 kişi aracın plakasını sökerek olay yerinden ayrıldı.

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İstanbul'da trafikte korna çaldığı gerekçesiyle bir sürücünün yolunu kesen 3 kişi şoförü araçtan çıkartarak darbetmeye başladı.

İstanbul'da trafikte korna çaldığı gerekçesiyle bir sürücünün yolunu kesen 3 kişi şoförü araçtan çıkartarak darbetmeye başladı.

Şahısların saldırısından korunmaya çalışan sürücü tekme ve yumrukların hedefi oldu. Trafikteki diğer sürücülerin araya girmesiyle uzaklaştırılan 3 kişi araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı.

Şahısların saldırısından korunmaya çalışan sürücü tekme ve yumrukların hedefi oldu. Trafikteki diğer sürücülerin araya girmesiyle uzaklaştırılan 3 kişi araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı.

Olay anı araç içi kamerasına yansıdı. işte o görüntüler; 🎥 👇

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