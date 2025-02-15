Kayyum Kararına Tepki Gösteren DEM Partili Tülay Hatimoğulları Yanlışlıkla "Sayın Abdullah Bahçeli" Dedi

''Çünkü aynı söylemi söyleyen, aynı söylem üzerinden hareket eden yaklaşım, kent uzlaşısı, Cumhuriyet Başsavcısı'nın gözaltına alma gerekçesinde ifade ettiği kent uzlaşısını bir örgütsel suç, Türk-Kürt kardeşliğini ifade etmeyi bir örgütsel suç olarak göstermiştir. Bizler bunu asla kabul etmiyoruz.'