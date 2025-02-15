Kayyum Kararına Tepki Gösteren DEM Partili Tülay Hatimoğulları Yanlışlıkla "Sayın Abdullah Bahçeli" Dedi
Kayyum Kararına Tepki Gösteren DEM Partili Tülay Hatimoğulları Yanlışlıkla "Sayın Abdullah Bahçeli" Dedi
Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösteren DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Devlet Bahçeli'den bahsederken yanlışlıkla 'Sayın Abdullah Bahçeli' dedi.
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DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanması sonrası Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan 'Süreç ve Kayyım' başlıklı bir basın toplantısı düzenledi.
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Tülay Hatimoğulları, "Erdoğan'a soruyoruz. Van'a kayyum atayarak var olan süreci dinamitlemek mi istiyorsunuz?" diye sordu.
"Bugün Türk-Kürt kardeşliğini 1 Ekim'den bu yana Sayın Bahçeli yaptığı her açıklamada ifade etti. Bu saiklerle değerlendirdiğimizde Devlet Bahçeli hakkında da dava açmaları gerekiyor'' diyen Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:
DEM Partili Tülay Hatimoğulları, Devlet Bahçeli'den bahsederken yanlışlıkla "Sayın Abdullah Bahçeli" dedi.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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