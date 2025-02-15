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Kayyum Kararına Tepki Gösteren DEM Partili Tülay Hatimoğulları Yanlışlıkla "Sayın Abdullah Bahçeli" Dedi

Kayyum Kararına Tepki Gösteren DEM Partili Tülay Hatimoğulları Yanlışlıkla "Sayın Abdullah Bahçeli" Dedi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.02.2025 - 17:04

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösteren DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Devlet Bahçeli'den bahsederken yanlışlıkla 'Sayın Abdullah Bahçeli' dedi.

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DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanması sonrası Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan 'Süreç ve Kayyım' başlıklı bir basın toplantısı düzenledi.

DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanması sonrası Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan 'Süreç ve Kayyım' başlıklı bir basın toplantısı düzenledi.

Tülay Hatimoğulları, "Erdoğan'a soruyoruz. Van'a kayyum atayarak var olan süreci dinamitlemek mi istiyorsunuz?" diye sordu.

Tülay Hatimoğulları, "Erdoğan'a soruyoruz. Van'a kayyum atayarak var olan süreci dinamitlemek mi istiyorsunuz?" diye sordu.

"Bugün Türk-Kürt kardeşliğini 1 Ekim'den bu yana Sayın Bahçeli yaptığı her açıklamada ifade etti. Bu saiklerle değerlendirdiğimizde Devlet Bahçeli hakkında da dava açmaları gerekiyor'' diyen Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türk-Kürt kardeşliğini 1 Ekim'den bu yana Sayın Bahçeli yaptığı her açıklamada ifade etti. Bu saiklerle değerlendirdiğimizde Devlet Bahçeli hakkında da dava açmaları gerekiyor'' diyen Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:

''Çünkü aynı söylemi söyleyen, aynı söylem üzerinden hareket eden yaklaşım, kent uzlaşısı, Cumhuriyet Başsavcısı'nın gözaltına alma gerekçesinde ifade ettiği kent uzlaşısını bir örgütsel suç, Türk-Kürt kardeşliğini ifade etmeyi bir örgütsel suç olarak göstermiştir. Bizler bunu asla kabul etmiyoruz.'

DEM Partili Tülay Hatimoğulları, Devlet Bahçeli'den bahsederken yanlışlıkla "Sayın Abdullah Bahçeli" dedi.

DEM Partili Tülay Hatimoğulları, Devlet Bahçeli'den bahsederken yanlışlıkla "Sayın Abdullah Bahçeli" dedi.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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