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İstanbul'da Sahte İçki Yine Can Aldı

İstanbul'da Sahte İçki Yine Can Aldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.02.2025 - 15:25

Sahte içki yine can aldı. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir büfeden sipariş ettiği içkiyi içen Taşkın Erdoğan, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Erdoğan hayatını kaybederken, büfe sahibi ise tutuklandı.

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Sahte içki can almaya devam ediyor.

Sahte içki can almaya devam ediyor.

Ortaköy'de 25 Ocak tarihinde bir büfeden içki sipariş eden 51 yaşındaki Taşkın Erdoğan fenalaştı. Arkadaşı tarafından hastaneye götürülen Erdoğan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ortaköy'de 25 Ocak tarihinde bir büfeden içki sipariş eden 51 yaşındaki Taşkın Erdoğan fenalaştı. Arkadaşı tarafından hastaneye götürülen Erdoğan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri sahte içki sattığını belirlediği büfenin sahibi Türker Y'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Türker Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, geçtiğimiz 26 Aralık'ta da sahte içki satma suçundan arandığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri sahte içki sattığını belirlediği büfenin sahibi Türker Y'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Türker Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, geçtiğimiz 26 Aralık'ta da sahte içki satma suçundan arandığı ortaya çıktı.

Büfeden aldığı sahte içki sahte çıktı!

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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